Κώστας Τσιάρας προς αγρότες: «Κανένα αίτημα για συνάντηση δεν έχει απορριφθεί»

Μηνύματα στους αγρότες έστειλε ο Κώστας Τσιάρας μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποστήριξε πως η κυβέρνηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να σταματήσουν τα μπλόκα όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

«Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ παραμένουν ανοιχτά στον διάλογο με τους αγρότες και κανένα αίτημα για συνάντηση δεν έχει απορριφθεί», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας, ζητώντας από τους αγρότες να συζητήσουν με την κυβέρνηση για εξεύρεση λύσης.

«Αν κάποιος δεν προσέλθει, αναλαμβάνει το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί» υπογράμμισε και συμπλήρωσε «δεν υπάρχει κάποιος που ζήτησε συνάντηση και δεν έγινε» πρόσθεσε ο Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι ζητήματα όπως οι «εγγυημένες τιμές» δεν εφαρμόζονται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, ωστόσο η άρνηση συμμετοχής στον διάλογο δεν μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις.

Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική περί αδράνειας του Υπουργείου, ανέφερε ότι φέτος θα κατευθυνθούν στον αγροτικό κόσμο περισσότερα κονδύλια από ποτέ, με πληρωμές που θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους και συνολική στήριξη που θα φτάσει τα 3,7 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, υπενθύμισε ότι οι αυστηροί έλεγχοι ήταν απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα. Καταλήγοντας, κάλεσε τους εκπροσώπους των αγροτών να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου «με σοβαρότητα και ευθύνη», τονίζοντας ότι ο ίδιος παραμένει διαθέσιμος για κάθε συνάντηση.

Όλα αυτά την ώρα που οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.