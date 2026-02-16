Πολιτική

Κωστής Χατζηδάκης: «Αποκυήματα φαντασίας» τα δημοσιεύματα για δήθεν συνάντηση με πρόσωπο που συνδέεται με τη λίστα Έπσταϊν

Κωστής Χατζηδάκης
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με αιχμηρή ανακοίνωση απαντά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δήθεν συνάντησή του, τον Φεβρουάριο του 2014, με πρόσωπο το οποίο –όπως υποστηρίζεται– συνδέεται με τη λεγόμενη «λίστα Έπσταϊν».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι «αποκυήματα φαντασίας», καθώς, όπως σημειώνεται, ο Κωστής Χατζηδάκης «ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση» ούτε προκύπτει κάτι αντίστοιχο «από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου». Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι το 2014 δεν είχε αρμοδιότητα για τα αεροδρόμια, όπως –κατά την ανακοίνωση– αναφέρουν τα επίμαχα δημοσιεύματα για δήθεν συνάντηση με πρόσωπο που συνδέεται με τη «λίστα Έπσταϊν».

Το γραφείο Τύπου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης προσθέτει, επίσης, ότι ακόμη και υποθετικά να είχε υπάρξει συνάντηση «οποιουδήποτε» με το συγκεκριμένο πρόσωπο εκείνη την περίοδο, δεν θα μπορούσε να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα, καταλήγοντας πως «ορισμένοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν κανένα αίσθημα ντροπής γι’ αυτά που γράφουν».

Η ανακοίνωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

«Όσα αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα ιστοσελίδων για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, τον Φεβρουάριο του 2014, με κάποιον κ. Κολόμ, o οποίος είχε σχέση με τη λίστα Έπσταϊν, είναι αποκυήματα φαντασίας. Ο Κωστής Χατζηδάκης ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου. Επίσης, δεν ήταν καν αρμόδιος το 2014 για τα αεροδρόμια, όπως αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα. Ακόμα, όμως, κι αν θεωρητικά είχε υπάρξει συνάντηση οποιουδήποτε με τον εν λόγω κύριο, εκείνη την περίοδο, ποιο θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ένα βασικά: ότι ορισμένοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν κανένα αίσθημα ντροπής γι’ αυτά που γράφουν».

