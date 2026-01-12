Κωστής Χατζηδάκης: «Θα είναι τελείως ακατανόητο οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο» – Εισηγήσεις στα μπλόκα να μην πάνε στο ραντεβού με Μητσοτάκη

Νέο κάλεσμα να προσέλθουν στον διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε προς τους αγρότες ο Κωστής Χατζηδάκης, την ώρα που στα μπλόκα στη Νίκαια Λάρισας, στα Μάλγαρα και στο Κάστρο Βοιωτίας υπάρχουν εισηγήσεις να μην πάνε στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, αύριο Τρίτη (13.1.26)

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών παραμένει «αγκάθι» για την υλοποίηση των δύο συναντήσεων των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» στο Open, τόνισε ότι λόγω του γεγονότος ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές δεν ήθελαν να βρεθούν όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου, δέχτηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις. Μία με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων (που θα αποτελείται από 20 άτομα) και μία με εκπροσώπους άλλων μπλόκων (επιτροπή 20 ατόμων). Από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης έγινε γνωστό ότι η αντιπροσωπεία τους θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό αύριο στις 15:00. Σε αυτή τη συνάντηση θα συμμετάσχουν 16 συνολικά μπλόκα και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Από την πλευρά τους οι αγροτοσυνδικαλιστές επιμένουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει δεκτό το αίτημά τους για τη συμμετοχή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στη σύσκεψη, την κατηγορούν ότι επιχειρεί να τους διασπάσει και απειλούν ότι δεν θα προσέλθουν στη συνάντηση. Μάλιστα, όπως έκαναν γνωστό, θα υπάρξει σχετική εισήγηση στις συνελεύσεις το απόγευμα.

Κωστής Χατζηδάκης: «Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει»

«Στα 27 αιτήματα των μπλόκων είχαμε απαντήσει θετικά στα 20 εξ αρχής. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους αγροτοσυνδικαλιστές που είναι στα μπλόκα από τις 12 Δεκεμβρίου να προσέλθουν σε διάλογο (…) Ο πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει μια ενιαία αντιπροσωπεία. Ειπώθηκε από τους εκπροσώπους των μπλόκων ότι δεν θα ήθελαν να έρθουν μαζί στην αίθουσα και η κυβέρνηση δέχτηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις, μία με τους εκπροσώπους της πανελλαδικής και μία άλλη με τα υπόλοιπα μπλόκα», ανέφερε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα των αγροτοσυνδικαλιστών είπε πως «αν θέλαμε να τους διασπάσουμε δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, θα τους λέγαμε μία, θα την απέρριπταν και θα τους κατηγορούσαμε για κακοπιστία».

«Η κυβέρνηση από την αρχή μια μετριοπαθή στάση Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει. Να μην έχουμε όλοι μας μια στάση που να ξεπερνάει τα όρια (…) Η κυβέρνηση με τη στάση της θέλει να διευκολύνει τον διάλογο, να το ξανασκεφτούν οι αγροτοσυνδικαλιστές», τόνισε.

«Θα είναι τελείως ακατανόητο για όλους τους Έλληνες πολίτες, οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο. Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να θέσουν τα αιτήματά τους (…) Όλοι πρέπει να έρθουν στον διάλογο (…) Να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να αρνείσαι να μην πηγαίνεις, δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα», υπογράμμισε.