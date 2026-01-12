Πολιτική

Κωστής Χατζηδάκης: «Θα είναι τελείως ακατανόητο οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο» – Εισηγήσεις στα μπλόκα να μην πάνε στο ραντεβού με Μητσοτάκη

«Να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να αρνείσαι να μην πηγαίνεις, δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, την ώρα που οι αγρότες από τα μεγάλα μπλόκα σκέφτονται να μην προσέλθουν στη συνάντηση
Μπλόκα αγροτών
Αγρότες στο μπλόκο της Νεμέας / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ

Νέο κάλεσμα να προσέλθουν στον διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε προς τους αγρότες ο Κωστής Χατζηδάκης, την ώρα που στα μπλόκα στη Νίκαια Λάρισας, στα Μάλγαρα και στο Κάστρο Βοιωτίας υπάρχουν εισηγήσεις να μην πάνε στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, αύριο Τρίτη (13.1.26)

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών παραμένει «αγκάθι» για την υλοποίηση των δύο συναντήσεων των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» στο Open, τόνισε ότι λόγω του γεγονότος ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές δεν ήθελαν να βρεθούν όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου, δέχτηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις. Μία με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων (που θα αποτελείται από 20 άτομα) και μία με εκπροσώπους άλλων μπλόκων (επιτροπή 20 ατόμων). Από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης έγινε γνωστό ότι η αντιπροσωπεία τους θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό αύριο στις 15:00. Σε αυτή τη συνάντηση θα συμμετάσχουν 16 συνολικά μπλόκα και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Από την πλευρά τους οι αγροτοσυνδικαλιστές επιμένουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει δεκτό το αίτημά τους για τη συμμετοχή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στη σύσκεψη, την κατηγορούν ότι επιχειρεί να τους διασπάσει και απειλούν ότι δεν θα προσέλθουν στη συνάντηση. Μάλιστα, όπως έκαναν γνωστό, θα υπάρξει σχετική εισήγηση στις συνελεύσεις το απόγευμα.

 

 

Κωστής Χατζηδάκης: «Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει»

«Στα 27 αιτήματα των μπλόκων είχαμε απαντήσει θετικά στα 20 εξ αρχής.  Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους αγροτοσυνδικαλιστές που είναι στα μπλόκα από τις 12 Δεκεμβρίου να προσέλθουν σε διάλογο (…) Ο πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει μια ενιαία αντιπροσωπεία. Ειπώθηκε από τους εκπροσώπους των μπλόκων ότι δεν θα ήθελαν να έρθουν μαζί στην αίθουσα και η κυβέρνηση δέχτηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις, μία με τους εκπροσώπους της πανελλαδικής και μία άλλη με τα υπόλοιπα μπλόκα», ανέφερε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα των αγροτοσυνδικαλιστών είπε πως «αν θέλαμε να τους διασπάσουμε δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, θα τους λέγαμε μία, θα την απέρριπταν και θα τους κατηγορούσαμε για κακοπιστία».

 

«Η κυβέρνηση από την αρχή μια μετριοπαθή στάση Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει. Να μην έχουμε όλοι μας μια στάση που να ξεπερνάει τα όρια (…) Η κυβέρνηση με τη στάση της θέλει να διευκολύνει τον διάλογο, να το ξανασκεφτούν οι αγροτοσυνδικαλιστές», τόνισε.

«Θα είναι τελείως ακατανόητο για όλους τους Έλληνες πολίτες, οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο. Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να θέσουν τα αιτήματά τους (…) Όλοι πρέπει να έρθουν στον διάλογο (…) Να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να αρνείσαι να μην πηγαίνεις, δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα», υπογράμμισε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
92
76
58
58
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρά της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη και αποκλεισμό μαρτύρων – «Αφήστε τα παραμυθάκια», «Επιλέγετε τη συσκότιση»
Οι πρώτοι που θα καταθέσουν είναι ο Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Καργιώτης Ιωάννης, πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καρφιά» Γεωργιάδη για Δένδια: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου»
«Αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο τότε θα φύγει και κανένας πόντος, και για να το πω ανάποδα, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει κανένας πόντος δεν μιλάνε καθόλου» λέει ο υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης
Κασσελάκης: Έχασα μια κομματική μάχη σε μπουζουξίδικο με μπράβους της νύχτας – Δεν μπαίνει ”λουκέτο” στο Κίνημα Δημοκρατίας
Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε επανειλημμένα ότι ο ίδιος δεν λειτουργεί ως ιδιοκτήτης πολιτικού φορέα, αλλά ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των μελών
Ο Στέφανος Κασσελάκης 13
Newsit logo
Newsit logo