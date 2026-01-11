«Ναι» Μητσοτάκη για δύο συναντήσεις με αγρότες την Τρίτη «σε ένδειξη καλής θέλησης»

Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μία συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν στους αγρότες ότι «καλή τη πίστει» ο πρωθυπουργός δέχεται να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.

Όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων που έχουν στήσει οι αγρότες, να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τόσο οι λεπτομέρειες όσοι και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου με τον πρόεδρο της κυβέρνησης θα γίνουν γνωστές όταν οριστικοποιηθούν.

Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Ιανουαρίου, τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας είχαν προχωρήσει στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες.

Πιο συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα ήταν οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

– θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

– παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

– αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων.