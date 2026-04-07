Κύπρος: Αποσύρεται το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon

Η φρεγάτα είχε σταλεί για να βοηθήσει στην άμυνα των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από επιθέσεις του Ιράν
Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon (Φωτογραφία αρχείου / Phot Chris Sellars / UK MOD /Handout via REUTERS)

Σε λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω τεχνικού προβλήματος, αποσύρθηκε το αντιτορπιλικό HMS Dragon, η φρεγάτα που έστειλε η Βρετανία για την ενίσχυση της άμυνας στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, μετά την επίθεση με drone στη βάση. 

Το αντιτορπιλικό HMS Dragon, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρουσίασε πρόβλημα στο σύστημα παροχής νερού. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει ότι η στάση αυτή θα επιτρέψει στο πλοίο να ανεφοδιαστεί, καθώς και να «βελτιστοποιήσει τα συστήματά του και να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης».

«Το HMS Dragon θα παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έτοιμο να αποπλεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν απαιτηθεί», αναφέρει ακόμη.

Όπως μεταδίδει το Sky News ήταν προγραμματισμένο εξαρχής να πραγματοποιήσει το HMS Dragon στάση εφοδιασμού περίπου σε αυτό το σημείο της αποστολής του. Η στάση θα χρησιμοποιηθεί και για την επίλυση μικρού τεχνικού προβλήματος με τα συστήματα ύδρευσης του πλοίου.

Υπενθυμίζεται ότι το αντιτορπιλικό Τύπου 45 έφτασε στην Ανατολική Μεσόγειο στις 23 Μαρτίου στις 2026, 12 ημέρες μετά την αναχώρησή του για την Κύπρο και σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η φρεγάτα είχε σταλεί για να βοηθήσει στην άμυνα των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από επιθέσεις του Ιράν, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της βάσης της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, και είναι ικανό να καταρρίψει διάφορους τύπους drones και βαλλιστικών πυραύλων.

