Κυρανάκης: Σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ – 24ωρη λειτουργία Μετρό κάθε Σάββατο από 13 Σεπτεμβρίου

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ότι προωθείται η σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ στην Αθήνα και τον Πειραιά, με στόχο την αντικατάστασή τους από πιο σύγχρονα ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς.

Η διαδικασία κατάργησης των τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύριες φάσεις: αρχικά, θα αφαιρεθούν τα καλώδια και οι στύλοι, ενώ στη συνέχεια θα αυξηθεί ο στόλος ηλεκτρικών λεωφορείων.

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι το κόστος λειτουργίας των τρόλεϊ είναι διπλάσιο σε σχέση με τα ηλεκτρικά λεωφορεία και πως οι 100 καινούργια τρόλεϊ θα παραμείνουν σε επιλεγμένες γραμμές με μεγάλες ευθείες, όπως η Συγγρού και η Κηφισίας, μέχρι την πλήρη αντικατάστασή τους.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ, τον οργανισμό αστικών συγκοινωνιών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε επίσης την επέκταση της λειτουργίας του Μετρό σε 24ωρη βάση, κάθε Σάββατο από τις 13 Σεπτεμβρίου, ενώ ορισμένες λεωφορειακές γραμμές και το τραμ θα λειτουργούν επίσης όλο το 24ωρο κατά τους πολυσύχναστους μήνες.

«Οι υπάλληλοι θα λάβουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια», τόνισε.

Ο κ. Κυρανάκης εξέφρασε τη δέσμευση ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των απαραίτητων συστημάτων ασφαλείας στη γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης και ότι τα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν επιτυχώς.

Εξήγησε ότι εγκαταστάθηκε νέο σύστημα γεω-εντοπισμού, που θα αποτρέψει τυφλά τρένα και θα αποτρέψει επανάληψη τραγικών περιστατικών, όπως αυτό των Τεμπών. Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί συστήματα ασφαλούς πέδησης και προβλέπεται η κατασκευή περισσότερων διαβάσεων με μπάρες.

Σε ερώτηση σχετικά με τους υπαλλήλους του ΟΣΕ, ανέφερε ότι έχουν ήδη απολυθεί εκείνοι που δεν εργάζονται στις διαβάσεις ή σε άλλες επιφορτισμένες θέσεις.

Ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι, ειδικά σε θέματα όπως η χρήση κράνους και η τήρηση του ΚΟΚ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, ενώ ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων για εισιτηριοδιαφυγή.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την πιθανή δημιουργία νέου κόμματος είπε ότι «θα είναι μια καλή ευκαιρία να μετρηθούμε ξανά», ενώ αναφορικά με τον εκλογικό νόμο, διευκρίνισε ότι ο πρωθυπουργός έχει διαψεύσει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό το πεδίο.