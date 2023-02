Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι σχέσεις με την Τουρκία, τα ενεργειακά και το ΝΑΤΟ, είναι τα ζητήματα που θα τεθούν μεταξύ άλλων στο “τραπέζι”, κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Κατά την έναρξη του τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Άντονι Μπλίνκεν ευχαρίστησε την Ελλάδα για την βοήθεια που έστειλε στην Ουκρανία, ενώ βλέποντας μια φωτογραφία του Έλληνα πρωθυπουργού από την ομιλία του στο Κογκρέσο, σχολίασε ότι “δεν θα ξεχάσω πόσο με είχε συγκινήσει”. Πρόσθεσε, ότι “η σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ σε τόσο καλό επίπεδο” και πως “για τις ΗΠΑ, η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας για την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια”.

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία. “Είμαστε συγκλονισμένοι από την μεγάλη καταστροφή που έπληξε τους γείτονές μας”, είπε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε πως “η καρδιά μας ράγισε, ήμασταν από τους πρώτους που στείλαμε βοήθεια. Όσο κι αν υπάρχουν σημαντικές πολιτικές διαφορές με τους γείτονές μας, οι λαοί μας είναι κοντά και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε ατό το δέσιμο”.

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του στην Άγκυρα και τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τον Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Άντονι Μπλίνκεν αφίχθη στην Αθήνα, περίπου στις 17.30.

“Καλησπέρα Ελλάδα” έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αμέσως μετά την άφιξή του. Στην ίδια ανάρτησή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε πως είναι η πρώτη του επίσκεψη, ως υπουργός Εξωτερικών, στη “γενέτειρα της δημοκρατίας”.

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι “μαζί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα προωθούν τους κοινούς μας στόχους για ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας κι ακόμη πιο πέρα”.

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C