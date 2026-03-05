Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης – Εμανουέλ Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία για Ιράν και Κύπρο – Συμφώνησαν να βρίσκονται σε συντονισμό

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε συντονισμό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ, EPA
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ, EPA/LUDOVIC MARIN

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Πέμπτης (4.3.26).

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
173
162
128
101
82
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης για δωρεά Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ: Ανοίγει ο δρόμος σε νεαρούς γιατρούς να πάνε στα νησιά
Επιδότηση 1.500 ευρώ μηνιαίως σε 80 γιατρούς για επτά χρόνια – Στόχος η στελέχωση ιατρείων σε 47 νησιά, όπου το κόστος ζωής και οι δυσκολίες παραμονής αποτρέπουν νέους επιστήμονες
Κυριάκος Μητσοτάκης
Παύλος Μαρινάκης: Στηρίζουμε την αποκλιμάκωση και τη διπλωματία, αλλά παραμένουμε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τους ισχυρισμούς Κουτσούμπα για drones προς Σούδα, «βγάζει εκτός» Καραμανλή–Σαμαρά από τους «πατριώτες της φακής» και προειδοποιεί για ελέγχους σε καύσιμα και αγορά
Παύλος Μαρινάκης
Ανανεώθηκε πριν 21 λεπτά
Ανδρουλάκης: Στήριξη στην Κύπρο, όχι σε στρατιωτική εμπλοκή – Ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη για τη στάση του
Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι απολύτως σαφές ότι η λύση βρίσκεται μόνο στις διπλωματικές πρωτοβουλίες, με σεβασμό πάντα στη Διεθνές Δίκαιο
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Μήνυμα Μητσοτάκη για εθνική γραμμή εν μέσω πολέμου: Τα «πυρά» προς τον Σαμαρά και τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ
Με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τους πολυεπίπεδους κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή, και την Ελλάδα, η κυβέρνηση «ποντάρει» στο αφήγημα της σταθερότητας και της ομαλότητας της χώρας
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Επιμένει ο Δημήτρης Κουτσούμπας ότι πολεμικά drones κατευθύνονταν στην Ελλάδα – «Θέμα ημερών» να γίνουμε στόχος αντιποίνων
«Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων»
Δημήτρης Κουτσούμπας
139
Ο Δένδιας διαψεύδει τον Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα: Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε στην αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών στη Μεγαλόνησο, στη συμμετοχή της «Κίμων», στις εκτιμήσεις για τη Σούδα και τις τουρκικές αντιδράσεις
Νίκος Δένδιας 7
Newsit logo
Newsit logo