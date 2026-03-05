Κυριάκος Μητσοτάκης – Εμανουέλ Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία για Ιράν και Κύπρο – Συμφώνησαν να βρίσκονται σε συντονισμό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Πέμπτης (4.3.26).

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.