Κυριάκος Μητσοτάκης για αγροτικό: Ξεκάθαρα κάποιες από τις διεκδικήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν

Στην συνάντηση που είχε με τους αγρότες από τα μπλόκα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια συζήτησης που είχε με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών».

Στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στους αγρότες τόνισε πως «ήταν μια συνάντηση μακρά σε διάρκεια, ενδιαφέρουσα, ειλικρινής και σχετικά ανοργάνωτη γιατί όταν έχεις πολλούς εκπροσώπους που θέλουν να μιλήσουν πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο. Επιδιώκαμε τον διάλογο εξ αρχής και πολλά από τα ζητήματα θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και να είχε εκτονωθεί η ένταση νωρίτερα κάλλιο αργά παρά ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, οποιαδήποτε λύση στα δομικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα πρέπει πάνω και πρώτα απ’ όλα να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, να είναι κοινωνικά άδικες, και πρωτίστως να εντάσσονται στον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο όσον αφορά στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι ταυτόχρονα και γενναιόδωρο αλλά και πολύ αυστηρό ως προς το τι μας επιτρέπει και δεν μας επιτρέπει.

Σε αυτές συζητήσεις ξέρετε πέρα και κάτω από τα συνηθισμένα συνδικαλιστικά αιτήματα ανακαλύπτει κάνεις ακόμη πιο δομικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα τα οποία ήρθε η ώρα να τα αντικρίσουμε κατάματα. Θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μετάπτωση του στην ΑΑΔΕ είναι πρώτο είναι αναγκαίο αλλά όχι κάνω βήμα για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα.

Έτσι ώστε επιτέλους το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης να υπηρετήσει επιτέλους το πραγματικό του τίτλο και να μην είναι ένα υπουργείο επί επιδοτήσεων και αποζημιώσεων όπως δυστυχώς υπήρξε και το λέω με αίσθηση αυτοκριτικής και επί δικών μας ημερών. Η χώρα χρειάζεται ένα ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Έχει τη δυνατότητα να τον αποκτήσει. Εάν δεν κάναμε αυτή την μεταρρύθμιση θα χτίζαμε ουσιαστικά στην άμμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ερώτηση αν τον κατανόησαν οι «σκληροί» των μπλόκων ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «πιστεύω ότι είμαι άνθρωπος καλών προθέσεων αλλά δεν είμαι και αφελής. Και ξέρω πολύ καλά ότι πίσω από τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις κρυβόντουσαν και συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια και μία λογική που έρχεται από το παρελθόν.

Πιστεύω όμως ότι εν τέλει όλοι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον ίδιο σκοπό, νομίζω ότι διαφάνεια και η δικαιοσύνη είναι έννοιες αδιαπραγμάτευτες και επίσης νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι δεν περισσεύουν χρήματα ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και ότι δεν πρόκειται να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος όπου πάνω στην ανάγκη να εκτονώσουμε μία κρίση.

Έπαιρναν κυβέρνηση αποφασίσει οποίες τελικά δεν ήταν συμβατές με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και έτσι αναγκαζόμασταν εκ των υστέρων να επιστρέφουμε τα χρήματα και μάλιστα με τόκο. Μπορεί Κάποιοι να φεύγανε ικανοποιημένη αλλά ουσιαστικά τους είχαμε δώσει μία επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Κι αυτό τουλάχιστον από εμένα δεν πρόκειται να συμβεί.

Προτιμώ να είμαι ενίοτε δεις άριστος και να πω ξεκάθαρα ότι κάποιες από τις διεκδικήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν παρά να δώσω την ψευδή εντύπωση ότι βάζω το πρόβλημα κάτω από το χαλί, πάμε τώρα να εκτονώσουμε την κατάσταση για να πετάξουμε το μπαλάκι, Να κλοτσήσουμε το τενεκεδάκι στο μέλλον».

Όσο για το αν πιστεύει ότι οι αγρότες θα γυρίσουν στα μπλόκα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Θα κάνουν κάποιες συζητήσεις αύριο. Νομίζω ότι και κοινωνία έχει εξαντληθεί από αυτές τις 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση».

Προτιμώ να αυξήσω πραγματικούς μισθούς και ο πολίτης να δει την αύξηση στο τέλος του μήνα παρά να πάω σε μείωση έμμεσων φόρων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», ανέφερε ότι έχει διαβάσει πολύ στη ζωή του και εξακολουθεί να διαβάζει.

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων είπε ότι ενημερώνεται καλά για τους φακέλους των υπουργείων αλλά και ότι διαβάζει και θέματα «εκτός ύλης» με χρήσιμα ερεθίσματα για την καθημερινή του δουλειά.

«Δεν υπάρχει περίπτωση στις ΗΠΑ να πάρεις μάθημα διεθνών σχέσεων και να μην ξεκινήσεις με Θουκυδίδη», ανέφερε μεταξύ άλλων στην πορεία της κουβέντας.

Σε ερώτηση αν είναι φιλελεύθερος ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ως εξής: «Ναι, στο βαθμό που είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει σε μία οργανωμένη κοινωνία όπου πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δημοκρατίας και ελευθερίας, να υπάρχει κράτος δικαίου το οποίο να υπερασπίζεται και τα δικαιώματα των μειοψηφιών. Με την έννοια του κλασικού φιλελεύθερου είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός ο οποίος δεν στερεί από το κράτος τη δυνατότητα να έχει έναν συγκεκριμένο παρεμβατικό και ρυθμιστικό ρόλο».

Σε επόμενη ερώτηση αν είναι ευχαριστημένος από τις μειώσεις στη φορολογία επί των ημερών της διακυβέρνησής του, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Όταν μιλάμε για φορολογία και φιλελευθερισμό να δούμε αν εντασσόμαστε σε λογική πιο νεοφιλελεύθερων πολιτικών που πιστεύουν ότι όλοι πρέπει να πληρώνουμε το ίδιο ποσοστό ή σε κλιμακωτή φορολόγηση. Εγώ πιστεύω στο δεύτερο. Εμείς υπηρετήσαμε με συνέπεια πολιτική μείωσης φόρων και στην ακίνητη περιουσία, και στο εισόδημα, και στο μέρισμα και στις επιχειρήσεις.

Μειώσαμε πολλούς φόρους. Προτιμώ να αυξήσω πραγματικούς μισθούς και ο πολίτης να δει την αύξηση στο τέλος του μήνα παρά να πάω σε μείωση έμμεσων φόρων. Πετύχαμε να αυξήσουμε τα έσοδα μειώνοντας φόρους και γιατί καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή. Εκεί και με κάποια οριζόντια μέτρα αλλά κυρίως αξιοποιώντας την τεχνολογία έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν φόρους, εμείς και τους στόχους μας πετυχαίνουμε και μειώνουμε φόρους».

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι δεσμεύσεις του 2023 υλοποιούνται. «Στην συντριπτική πλειοψηφία αυτά που είπαμε , υλοποιούνται», τόνισε και είπε ότι πρώτη του υποχρέωση είναι να πει στους πολίτες ότι αυτά για τα οποία τον ψήφισαν τα κάνει. Είπε ότι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι οι αυξήσεις των μισθών εξηγώντας ότι «εμείς θέλουμε πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, διπλάσια της Ευρώπης, και μείωση των ανισοτήτων εντός της χώρας και αυτό επιβάλλει και μία πολιτική που έχει και αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά».

«Οι πιο αδικημένοι στην οικονομία είναι οι άνεργοι. Ήταν έτσι το 2019, δεν ήταν. Τώρα οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και αυτό είναι καλύτερο πρόβλημα από το να έχεις ανεργία 18%», επισήμανε.