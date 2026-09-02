Κυριάκος Μητσοτάκης για τιμολόγιο 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα: Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος

Σε μία σημαντική ανακοίνωση της ΔΕΗ ότι τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για το 2027 διαμορφώνονται στην πολύ ανταγωνιστική τιμή 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ, αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Instagram το απόγευμα της Τετάρτης (02.09.2026).

Στο μήνυμά του μέσω Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η τιμή 0,115€/kWh από τη ΔΕΗ επιτυγχάνεται «σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι.

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Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο», επισημαίνει ο πρωθυπουργός και συνεχίζει:

«Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας», τονίζει, χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες. Στην πολύ σημαντική ανακοίνωση της ΔΕΗ ότι τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον επόμενο χρόνο διαμορφώνονται στην πολύ ανταγωνιστική τιμή 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μία δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος».

Η νέα, μειωμένη τιμή διατίθεται σε μία περίοδο που η χονδρική αγορά κινείται περίπου 21% υψηλότερα από τον Αύγουστο και 43% υψηλότερα από τον Ιούλιο. «Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.