Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για τιμολόγιο 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα: Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος

«Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή», τόνισε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία (αρχείου) Σωτήρης Δημητρόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε μία σημαντική ανακοίνωση της ΔΕΗ ότι τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για το 2027 διαμορφώνονται στην πολύ ανταγωνιστική τιμή 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ, αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Instagram το απόγευμα της Τετάρτης (02.09.2026).

Στο μήνυμά του μέσω Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η τιμή 0,115€/kWh από τη ΔΕΗ επιτυγχάνεται «σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι.

Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο», επισημαίνει ο πρωθυπουργός και συνεχίζει:

«Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας», τονίζει, χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες. Στην πολύ σημαντική ανακοίνωση της ΔΕΗ ότι τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον επόμενο χρόνο διαμορφώνονται στην πολύ ανταγωνιστική τιμή 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μία δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος».

Η νέα, μειωμένη τιμή διατίθεται σε μία περίοδο που η χονδρική αγορά κινείται περίπου 21% υψηλότερα από τον Αύγουστο και 43% υψηλότερα από τον Ιούλιο. «Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
212
180
121
101
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
O Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ – Δείτε live
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται, μεταξύ άλλων, να εξαγγείλει τη θέσπιση υποχρεωτικής «πατριωτικής εισφοράς» με στόχο τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη
Newsit logo
Newsit logo