Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φορολογική επανάσταση, οι μεταρρυθμίσεις και το κάλεσμα στους ψηφοφόρους να τον εμπιστευτούν ξανά

Με το σύνθημα: «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες», ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, ανακοίνωσε μέτρα στήριξης του εισοδήματος, μέσα από τη μείωση φορολογικών συντελεστών, που αγγίζουν περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ έθεσε τέσσερις μεγάλες, εμβληματικές μεταρρυθμίσεις ως στόχους, κάνοντας για άλλη μία φορά σαφές ότι ο ίδιος στο τιμόνι της ΝΔ θα διεκδικήσει μία τρίτη κυβερνητική θητεία το 2027.

Άνοιγμα στο δεξιότερο ακροατήριο και στο κέντρο

«Υποδέχομαι τη φετινή ΔΕΘ ως αφετηρία για μία δημιουργική διαδρομή», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, κάνοντας «άνοιγμα» σε όλους τους Έλληνες που στήριξαν τη ΝΔ στις δύο εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις αλλά απομακρύνθηκαν από αυτή στις ευρωεκλογές του 2024.

Άνοιγμα που αφορούσε τόσο στους δεξιούς ψηφοφόρους που έφυγαν προς κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, ή μετακινήθηκαν προς τη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων, αλλά και στους κεντρώους ψηφοφόρους.

«Η ΝΔ η παράταξη της οικονομικής ελευθερίας»

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους πολίτες ότι γνωρίζει τα προβλήματα και ακούει τις ανησυχίες των νοικοκυριών, των εργαζόμενων, των νέων, των συνταξιούχων, των ελεύθερων επαγγελματιών κ.α. και ότι προχωρά σε παρεμβάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος τους, με γνώμονα τη δημοσιονομική ισορροπία αλλά και με βάση τη «φιλελεύθερη προσέγγιση» που είχε από την αρχή της πολιτικής του καριέρας.

Στην ομιλία του τόνισε με έμφαση ότι η ΝΔ «παραμένει η παράταξη της οικονομικής ελευθερίας» και πως ο ίδιος πιστεύει στη μείωση των φόρων ως εργαλείου ανάπτυξης και ενίσχυσης των εισοδημάτων.

«Τα υγιή πλεονάσματα επιστρέφουν ως μέρισμα σε όλους τους πολίτες»

Ευθύς εξαρχής έκανε ξεκάθαρο πως οι παρεμβάσεις που εξήγγειλε – για τις οποίες τόνισε ότι συνθέτουν μια «ριζοσπαστική φορολογική τομή», έχουν στόχο κυρίως την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, που επιβαρύνθηκε ασύμμετρα στα χρόνια της κρίσης αλλά και συνολικά όλους τους Έλληνες, καθώς, όπως τόνισε, αφορούν στην οικογένεια, στους νέους, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, τις οικογένειες, ενώ δίνεται σημασία και στην περιφέρεια και την αποκέντρωση.

«Η πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιστρέφουν ως μέρισμα στην κοινωνία οριζόντια” διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση βρίσκει λεφτά για τους πολίτες από τη φοροδιαφυγή» και πως δίνει βάρος «σε επίκαιρα και κρίσιμα προβλήματα όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό».

Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις και το κάλεσμα στην αντιπολίτευση για συναίνεση

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε και τέσσερις βασικές μεταρρυθμίσεις που όπως είπε «αλλάζουν οριστικά τη χώρα» και «υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους», σημειώνοντας ότι «απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις».

Συγκεκριμένα:

1. Τη θεσμοθέτηση και στην Ελλάδα του Εθνικού Απολυτηρίου.

Όπως τόνισε, με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου, αποκτώντας το δικό του εκπαιδευτικό κύρος και το δικό βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. “Ύστερα από μία σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Μία αλλαγή, που πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας” δήλωσε χαρακτηριστικά.

2. Την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, για το οποίο επίσης τόνισε ότι απαιτείται «συνεννόηση».

«Η προσπάθεια που εξελίσσεται στο ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για ανακαινίσεις ΤΕΠ σε 93 νοσοκομεία και 163 Κέντρα Υγείας, απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις κλπ, πρέπει να συνεχισθεί με κατανόηση και διάθεση θετικών προτάσεων από όλους” τόνισε με έμφαση.

3. Σύγχρονες Πολεοδομίες με πλήρες Κτηματολόγιο, μία μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει τι και με ποιους όρους, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι οι Πολεοδομίες θα φύγουν από τους δήμους για να ενταχθούν οργανικά στο Κτηματολόγιο ΑΕ.

«Από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή», τόνισε χαρακτηριστικά.

4. Ο Ενεργειακός Χάρτης των επόμενων δεκαετιών.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «εθνικό στοίχημα» την ενεργειακή αυτονομία σε συνδυασμό με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας

Ο πρωθυπουργός έθεσε την πολιτική σταθερότητα ως προϋπόθεση για οικονομική ευημερία, κάνοντας ειδική μνεία σε όσα συμβαίνουν σήμερα στη Γαλλία.

«Το εθνικό σκάφος θα συνεχίσει στη ρότα της προόδου, όσα κύματα και να συναντήσουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός, στον επίλογο του.

Αυτοκριτική και αιχμές

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αυτοκριτική κυρίως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας, ωστόσο ότι η κυβέρνηση βρίσκει τη δύναμη να ξεπερνάει τα λάθη της.

«Ως εδώ με τα βαρίδια του χθες και όσους θέλουν να τα συντηρούν», δήλωσε ο πρωθυπουργός, με φόντο τα σενάρια περί ίδρυσης νέων κομμάτων από τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.