Κυριάκος Μητσοτάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις κοινές δηλώσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το «ευχαριστώ»

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / X / Prime Minister GR

Ανάρτηση σχετικά με τη συνάντηση και τη συζήτηση που είχε με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το βράδυ της Τετάρτης 11.02.2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία ανάρτηση στα social media στην οποία συνοψίζει τα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον», επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία. Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία πράγματι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών. Σήμερα συμφωνήσαμε σε μία σειρά από νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας.

 

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την εφ’ όλης της ύλης κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,είπε μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή και άψογη φιλοξενία. Η παρουσία μας σηματοδοτεί τη σημασία του γεγονός και επιβεβαιώνει την αξία που έχει ο διάλογος.

Με τον πρόεδρο Ερντογάν κάναμε αναλυτικό απολογισμό των διμερών σχέσεών μας τα τελευταία 2 χρόνια που κάναμε μια στρατηγική επιλογή. Να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: Τον δομημένο διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

