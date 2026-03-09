Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφτούν τη φρεγάτα «Κίμων»

Επίσκεψη με πολλαπλά μηνύματα, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της κρίσης στο Ιράν, πραγματοποιούν σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη φρεγάτα «Κίμων», που πλέει ανοιχτά της Λεμεσού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθούν την υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra, η οποία συμμετέχει σε επιχειρησιακή αποστολή για την άμυνα της Κύπρου, μετά τις πυραυλικές επιθέσεις που δέχθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο νησί, εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Η επίσκεψη στην φρεγάτα «Κίμων» θα πραγματοποιηθεί μετά τη συνάντηση που θα έχουν με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τις κοινές δηλώσεις που θα ακολουθήσουν.

Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν επίσης τα F-16 που έχουν αποσταλεί από την Ελλάδα στη Μεγαλόνησο και έχουν σταθμεύσει στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.