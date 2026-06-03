Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με τη σφραγίδα της Ευρώπης κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός της λίστας των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες» σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, το απόγευμα της Τετάρτης (3.6.26).

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της».

«Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι, απλώς, με ανακούφιση. Αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει, πλέον, πού πηγαίνει», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, σήμερα, ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες». Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Κλείνει, έτσι, ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Και, μάλιστα, σε μία στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων.

Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και Πολιτείας. Και δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση.

Αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μία καλύτερη ζωή. Επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις. Οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές. Το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, απαλλάσσοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά. Και τη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται, σταδιακά, σε ατομική ευημερία.

 

Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι, απλώς, με ανακούφιση. Αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει, πλέον, πού πηγαίνει. Γιατί, παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές νίκες να κατακτήσουμε. Βαδίζοντας με σταθερό βήμα στον δρόμο της δυναμικής προόδου. Με σιγουριά και με προοπτική».

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