Κυριάκος Μητσοτάκης: Να δημιουργήσουμε άμεσα επιτροπή στη Βουλή με διακομματικό προεδρείο για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα

Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, αγροτικό, Eurogroup, ακρίβεια, περιθώρια επιπλέον φοροελαφρύνσεων, νέος ΚΟΚ, άβατο στα Πανεπιστήμια, τα βιβλία που γράφονται από πρώην και αν θα γράψει και ο ίδιος αλλά και για την ζωή μετά την πολιτική μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast με τους Κωνσταντίνο Κίντζιο και Σπύρο Ανδριανό.

Αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Την ίδια μέρα δύο διαφορετικές Ελλάδες: Πιερρακάκης Πρόεδρος στο Eurogroup και ο επονομαζόμενος «Φραπές». Ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι. Υπάρχουν μάχες που θα χάσουμε, αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Είναι από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε», ενώ αναφερόμενος στην ατζέντα της επόμενης τετραετίας είπε ότο στόχος είναι η πλήρης ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Μάλιστα πρότεινε το εξής: «Ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο με ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα».

Για την ακρίβεια ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η απάντηση είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με στόχο τον μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτιώσεων στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων: «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη. Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, έστω και με το παράδειγμα που σας έδωσα πριν κι έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος».

Μάλιστα τόνισε: «Για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου».

Στέλνει επίσης μήνυμα μηδενικής ανοχής για την παραβατική οδική συμπεριφορά.

«Ο συνδυασμός του νέου ΚΟΚ, των αυξημένων ελέγχων και των καμερών θα αλλάξουν τα πάντα – οι κλήσεις στους «επώνυμους» δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πια δυνατότητες πια παρεμβάσεων: «σβήσε μου την κλήση».

Επίσης αναφέρεται στα άβατα στα πανεπιστήμια λέγοντας ότι σπάσανε. «Η Αστυνομία μπορεί να μπαίνει και να πετάει έξω τους «μπαχαλάκηδες» – είναι μια σημαντική επιτυχία».

Σε ερώτηση για τη ζωή του μετά την πολιτική και αν θα γράψει βιβλίο αναφέρει: «Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς».

Για τις εκλογές σημειώνει: «Υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες – το 2027 έχουν δύο δυνατότητες : να με απολύσουν ή να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια ακόμα».

Λέει επίσης: «Η πολιτική δεν είναι για πάντα – σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική».