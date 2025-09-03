Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέο βίντεο στο TikTok με το challenge για το κυβερνητικό έργο του τελευταίου μήνα

Με ένα νέο βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση τον τελευταίο μήνα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινάει το βίντεο ρωτώντας «Πάμε να κάνουμε ένα Challenge;» Και στη συνέχεια λέει ότι θα προσπαθήσει να πει μέσα σε ένα λεπτο όσα έκανε η κυβέρνηση τον περασμένο μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είπε αναλυτικά ο πρωθυπουργός

Αναλυτικά ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Πάμε να κάνουμε ένα Challenge; Θα προσπαθήσω να πω σε ένα λεπτό όσα κάναμε τον προηγούμενο μήνα.

Παραδώσαμε στην κυκλοφορία τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου

Για πρώτη φορά οι πολίτες αξιολόγησαν το ΕΣΥ

Τα 4 πρώτη Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, πήραν άδεια λειτουργίας

Σχεδόν 9000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, διορίστηκαν ας κενές οργανικές θέσεις στα σχολεία μας

Μηδενίστηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ΑΤΜ ελληνικών τραπεζών και μπήκε πλαφόν στις χρεώσεις στα μηχανήματα τρίτων παρόχων

Άρχισε να λειτουργεί η ψηφιακή εφαρμογή My Street

Ανακοινώθηκε νέα επέκταση του φράχτη στον Έβρο κατά 5 χιλιόμετρα

Κατατέθηκε και ψηφίζεται την επόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα της κυβέρνησης για κοινωνική αντιπαροχή και για προσιτή στέγη αξιοποιώντας περιουσία του δημοσίου

Ψηφίστηκε το νέο πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο επιταχυνει τις σχετικές διαδικασίες και οδηγεί μέχρι και σε απόλυση τος αρνητές αξιολόγησης

Μειώθηκαν σημαντικά οι παράνομες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη χάρις στα έκτακτα μέτρα τα οποία λάβαμε

Σημειώθηκε ρεκόρ απασχόλησης αλλά και ρεκόρ δηλωμένων υπερωριών στους κλάδους εκείνους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Εδώ κάτι αλλάζει, ή εδώ πολλά αλλάζουν… και συνεχίζουμε» είπε κλείνοντας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι στη ΔΕΘ που ξεκινά σε λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει μία σειρά νέων μέτρων.

Εκτός από το «καλάθι» των παροχών που θα εξαγγείλει – ύψους τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ, που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2025, και θα εστιάζουν στη μείωση των άμεσων φόρων – ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αξιοποιήσει το βήμα της ΔΕΘ για να θέσει πολιτικά διλήμματα και το διακύβευμα της κάλπης στις επόμενες εκλογές…

Η έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, την οποία συνδέει με την οικονομική σταθερότητα, αλλά και στο όραμα του για τη χώρα για την επόμενη πενταετία, με τον ίδιο στο «τιμόνι» της Ν.Δ. να διεκδικεί και τρίτη κυβερνητική θητεία.