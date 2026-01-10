Κυριάκος Μητσοτάκης σε πολίτες στο Μοσχάτο: Να είστε προσεκτικοί σε όσα ακούτε και όσα σας υπόσχονται κάποιες «σειρήνες»

«Το 2026 θα τρέξουν πολλές ακόμα μεγάλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις», προανήγγειλε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του το Σάββατο (10.01.2026) στο Μοσχάτο όπου συνομίλησε με πολίτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε παράλληλα στο Μοσχάτο έναν απολογισμό των 10 ετών που βρίσκεται στο «τιμόνι» της Νέας Δημοκρατίας και περίπου 7 ετών διακυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στο χώρο της Παιδείας, της Υγείας, στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που από την πρώτη του χρόνου ενισχύει τα εισοδήματα των πολιτών, κάτι που αποτελεί – όπως είπε – προτεραιότητα για την κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι «το μέρισμα της ανάπτυξης, όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, να μπορούμε να το επιστρέφουμε στους πολίτες».

Όπως ανέφερε, «αυτή την πολιτική θα τη συνεχίσουμε απαρέγκλιτα», ενώ παράλληλα έδωσε έμφαση και στην αναβάθμιση της αποτρεπτικής δυνατότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας:

«Σε λίγες μέρες από τώρα, την Πέμπτη (σ.σ. 15.01.2026) για την ακρίβεια, εδώ λίγο πιο έξω, στον Φλοίσβο, θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε, εν πλω προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, την πρώτη από τις τέσσερις γαλλικές φρεγάτες Belh@rra, τον «Κίμωνα». Ίσως αυτή η συμβολική στιγμή είναι η καλύτερη ένδειξη, να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν στο παρελθόν ως προς την αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, πού βρισκόμαστε σήμερα και κυρίως πού θέλουμε να πάμε», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε για τις προκλήσεις της εποχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βλέπετε ότι το 2026 έχει ”μπει” σε ένα περιβάλλον τεράστιων γεωπολιτικών αλλαγών, με πολέμους, με σταθερές οι οποίες έχουν πρακτικά πλήρως ανατραπεί. Σε αυτή τη συγκυρία, το να κρατιέται σταθερό το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας, να αισθάνονται οι Έλληνες ασφαλείς, αυτό ανάγεται σε πρώτη προτεραιότητα. Και με τη Νέα Δημοκρατία οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο αλλάζει με τόσο μεγάλη ταχύτητα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «σε αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, σε αυτό το εσωτερικό περιβάλλον όπου δυστυχώς κυριαρχεί η τοξικότητα και η ακρότητα, η ΝΔ είναι η μόνη φερέγγυα πολιτική δύναμη».

Σε ανάρτησή στο Χ (πρώην Twitter), ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε:

«Σήμερα στο σπίτι μας, στο αγαπημένο μας Μοσχάτο. Ευχαριστώ για τη στήριξη, την αγάπη σας, τον ενθουσιασμό σας. Συνεχίζουμε».

Σήμερα στο σπίτι μας, στο αγαπημένο μας Μοσχάτο. Ευχαριστώ για τη στήριξη, την αγάπη σας, τον ενθουσιασμό σας. Συνεχίζουμε. pic.twitter.com/IJla8RlAuN — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) January 10, 2026

Οι εκλογές του 2027

«Σε αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, σε αυτό το εσωτερικό περιβάλλον όπου δυστυχώς κυριαρχεί η τοξικότητα και η ακρότητα, η ΝΔ είναι η μόνη φερέγγυα πολιτική δύναμη», έστειλε σαφές μήνυμα ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι η παράταξη κέρδισε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026, ενώ μίλησε και για την επόμενη εκλογική μάχη, αυτή του 2027.

«Το 2026 θα είναι ένας χρόνος όπου θα τρέξουν πολλές ακόμα μεγάλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε το 2027 να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τελική ευθεία, να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα, έτσι ώστε την άνοιξη του 2027 οι πολίτες να μας εμπιστευτούν ακόμα μια φορά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να οδηγούμε το σκάφος της χώρας με ασφάλεια προς το μέλλον και προς τη συλλογική και ατομική προκοπή», είπε μεταξύ άλλων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε όσα ακούν και σε όσα τους υπόσχονται, μία αναφορά που πιθανότατα παραπέμπει στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, δείχνει να «αλιεύει» ψήφους από δεξιό ακροατήριο.

«Ο κόσμος πάντα μπορεί να αισθάνεται μια κούραση, να σαγηνεύεται, ενδεχομένως, από κάποιες ”σειρήνες” εναλλακτικών προτάσεων. Λέω σε όλες και σε όλους: ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν και πιστεύω ότι αυτά τα διδάγματα έχουν γίνει μαθήματα για τους πολίτες».