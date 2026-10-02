Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πιερία: Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή

«Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες» δήλωσε ο πρωθυπουργός που επισκέφτηκε τον δήμο Πύδνας - Κολυνδρού
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Στην Πιερία βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το πρωί της Παρασκευής (2.10.26), στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί με σταθμούς στον δήμο Πύδνας – Κολινδρού, τον Όλυμπο και την Κατερίνη.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού, Χρήστος Κομποτσιάρης και οι κάτοικοι του χωριού με τους τρεις βουλευτές του νόμου. Ακολούθησε σύσκεψη στο δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής.

«Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή».

«Γι’ αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.

Στις 17:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

O πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης.

Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 19:00, με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες στην Κατερίνη.

Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού συνεχίζεται αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Στις 10:30, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

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