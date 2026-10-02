Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πιερία: Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή

Στην Πιερία βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το πρωί της Παρασκευής (2.10.26), στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί με σταθμούς στον δήμο Πύδνας – Κολινδρού, τον Όλυμπο και την Κατερίνη.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού, Χρήστος Κομποτσιάρης και οι κάτοικοι του χωριού με τους τρεις βουλευτές του νόμου. Ακολούθησε σύσκεψη στο δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής.

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«Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή».

«Γι’ αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.

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Στις 17:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

O πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης.

Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 19:00, με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες στην Κατερίνη.

Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού συνεχίζεται αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Στις 10:30, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.