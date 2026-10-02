Από το Άγιο Όρος, στο Επταπύργιο και το Γεντί Κουλέ ο Αλέξης Τσίπρας: Νέος κύκλος εξορμήσεων

Με διαδοχικές επισκέψεις εκτός Αθηνών και με ορίζοντα έναν ευρύτερο κύκλο περιοδειών έως το τέλος του έτους, ο Αλέξης Τσίπρας περνά σε περίοδο αυξημένης παρουσίας στην περιφέρεια. Μετά τις επισκέψεις στην Ηλεία και στο Άγιο Όρος, πληροφορίες κάνουν λόγο για επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και περιοδεία στην Κρήτη μέσα στον Οκτώβριο. Παράλληλα, η ΕΛ.Α.Σ. έχει ανακοινώσει σχεδιασμό για 9 – 10 μεγάλες εξορμήσεις μέχρι τις γιορτές.

Η πρώτη στάση του νέου κύκλου ήταν στην Ηλεία, στις 29 Σεπτεμβρίου. Στον Λάλα, ο Τσίπρας συναντήθηκε με αγρότες και κτηνοτρόφους, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και στις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια βρέθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, όπου συμμετείχε στο Olympia Forum σε έναν συνδυασμό επαφής με παραγωγούς και πολιτικής παρέμβασης για την πορεία της χώρας.

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Την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ βρέθηκε στο Άγιο Όρος, δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη και βρέθηκε στη Μονή Σίμωνος Πέτρας στο πλαίσιο ιδιωτικής επίσκεψης, με πιθανές στάσεις σε δύο ή τρεις μονές. Επόμενος σταθμός αναμένεται να είναι η Θεσσαλονίκη, το πρωί του Σαββάτου. Πληροφορίες αναφέρουν επίσκεψη στο Γεντί Κουλέ, στο Επταπύργιο, με αφορμή τη συζήτηση για τη χρήση του ιστορικού μνημείου για εκδηλώσεις κάτι για το οποίο φορείς και σύλλογοι έχουν αντιδράσει, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες χρήσεις αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της πρώην φυλακής.

Ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της ΕΛΑΣ αναμένεται να βρεθεί μέσα στον Οκτώβριο στην Κρήτη συνδέοντας την περιοδεία με την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και την καταγραφή των προβλημάτων κάθε περιοχής χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες ή πόλεις της επίσκεψης.

Ο ευρύτερος σχεδιασμός παρουσιάστηκε στην πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη των συντονιστικών επιτροπών της ΕΛ.Α.Σ., η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου και δημοσιοποιήθηκε την επόμενη ημέρα. Η επίσημη ανακοίνωση προβλέπει ότι από τα μέσα Οκτωβρίου αρχίζουν εξορμήσεις σε όλη τη χώρα, με τον Τσίπρα να πραγματοποιεί 9 – 10 μεγάλες περιοδείες στην περιφέρεια μέχρι τις γιορτές. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα είναι οι συναντήσεις με πολίτες και τα τοπικά προβλήματα. Για την Αττική προετοιμάζεται χωριστό πρόγραμμα δράσεων.

Οι περιοδείες εντάσσονται σε μια προσπάθεια να αποκτήσει η ΕΛΑΣ ισχυρότερη παρουσία στις τοπικές κοινωνίες σε συνεργασία με τις 59 συντονιστικές επιτροπές, την ενεργοποίηση μελών του Εθνικού Συμβουλίου και συγκρότηση δικτύων σε δήμους και δημοτικές ενότητες. Το πολιτικό στίγμα του κύκλου των επισκέψεων του Αλέξη Τσίπρα στην περιφέρεια, ωστόσο, έχει ήδη περιγράφει ως άμεση επαφή με παραγωγούς, φορείς και κατοίκους, με θεματικές που προσαρμόζονται στα προβλήματα κάθε τόπου.