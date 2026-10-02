Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος να ψάλει; Δεν χρειαζόμαστε άλλον ένα θεομπαίχτη

Με σκληρά λόγια η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, σχολιάζοντας σκωπτικά: ««Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας;».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (2.10.26) στον ΣΚΑΙ σχολίασε με δηκτικό τρόπο την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος: «Η κοινωνία έχει υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν».

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Συνέχισε λέγοντας: «Αν ψέλνει σε υποκατάσταση των αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί».

Αναφερόμενη στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος, κατέληξε: «Η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που είναι αληθινοί και είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για να δώσουν λύσεις».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δηλώσεις που είχε κάνει στη Βουλή για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την παρουσία του στις εξέδρες σε αγώνα του Παναθηναϊκού μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

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Εξηγώντας τους λόγους για την αντίδρασή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «υπήρχε στη Βουλή πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση γιατί ο Σχοινάς έφερε μια σειρά από άρθρα με το οποίο δίνει πάτημα αποποινικοποίησης για εμπλεκομένους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε όλο αυτό και όταν εγώ αντιπαρατέθηκα με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ στήριξε την κυβέρνηση. Ο Ανδρουλάκης έφυγε ταυτόχρονα μαζί με τον Σχοινά ενώ τους απευθυνόμουν».

Σχολιάζοντας, μάλιστα, την αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «χυδαιότητα ότι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος που ήταν για 6 εβδομάδες πρόεδρος του ΠΑΟ που είναι μαχόμενος δικηγόρος και υπερασπίζεται τη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη που τη συγκάλυψε ο Ανδρουλάκης».

Πυρά κατά Φλωρίδη

Στο στόχαστρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρέθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. «Θεωρείτε κύριο τον Φλωρίδη; Εγώ τον θεωρώ άχρηστο υλικό στην αποθήκη που τον ανέσυρε ο Μητσοτάκης και τον έκανε υπουργό και τον λουζόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε: «Πρέπει να μας πει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα γιατί το βούλευμα του Αρείου Πάγου παραπέμπει τον Μητσοτάκη γιατί παραπέμπεται το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, γι’ αυτό λυσάνε και σκούζουν». Τέλος, αναφερόμενη στην υπόθεση του ξυλολίου, υποστήριξε ότι «γκεμπελικά λένε ότι κατέρρευσε το ξυλόλιο».