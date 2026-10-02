Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο: F-35, Τουρκία, συμφωνία αμυντικής συνεργασίας και ενέργεια στο τραπέζι

Σε ένα μομέντουμ αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Νότιοανατολικής Μεσογείου και με την Τουρκία να κλιμακώνει την αναθεωρητική ρητορική της, φτάνει την Τρίτη (6.10.26) στην Αθήνα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως ανακοίνωσε, αρχικά η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και εν συνεχεία και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα βρεθεί στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, ενώ θα συνδυάσει το ταξίδι του στην Ευρώπη με επίσκεψη και στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας αλλά και στη Λισαβώνα.

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Στην Ελλάδα, ο Μ. Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Η.Π.Α. – Ελλάδας, με σημαντική ατζέντα.

Στο «τραπέζι» θα βρεθούν η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), τα εξοπλιστικά αλλά και τα μεγάλα ενεργειακά projects που έχουν και αμερικανική σφραγίδα.

Η Τουρκία και τα F-35

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον στενό συνεργάτη του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με το βλέμμα στραμμένο και προς την Τουρκία.

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Κατά την επίσκεψη του, θα συζητηθεί το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των F-35 στη χώρα μας, και τα απαραίτητα συνοδευτικά αμυντικά πακέτα (π.χ. υποδομές βάσεων, όπλα αέρος-αέρος), την ώρα που η ‘Άγκυρα δίνει αγώνα να μπει και αυτή σε αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφυγε από τις ΗΠΑ με κολακείες μεν από τον πρόεδρο Τραμπ αλλά χωρίς καμία υποχώρηση από τις ΗΠΑ για τα F-35, καθώς παραμένει το «αγκάθι» της παρουσίας του ρωσικού αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος S-400 στο έδαφος της.

Η ελληνική διπλωματία θα θέσει στον Μ. Ρούμπιο το θέμα της αναβάθμισης της τουρκικής παραβατικότητας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «ούτε απειλεί, ούτε απειλείται» και ότι πορεύεται με σταθερή τη θέση της για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Η Ελλάδα ως πύλη μεταφοράς ενέργειας των ΗΠΑ προς την Ευρώπη

Αρμόδιες πηγές στην Αθήνα δηλώνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται από την Ουάσιγκτον «ως πάροχος ασφάλειας και ενεργειακός κόμβος» και ότι «οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη διατήρηση της ηρεμίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ειδικά σε μια περίοδο με ανοιχτά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία».

Η Ουάσιγκτον δίνει τεράστια σημασία στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακή πύλη, καθώς μέσω αυτής μεταφέρεται αμερικανικό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ στηρίζει και τα πρότζεκτ για την έρευνα και εξόρυξη φυσικού αέριου στη χώρα μας με τη συμμετοχή των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών, Exxon Mobil και Chevron.

Σε ό,τι αφορά το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου – Ισραήλ, το Great Sea Interconnector (GSI), οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται μεν, αφού βασικός εταίρος της Ελλάδας είναι η Γαλλία, ωστόσο στηρίζουν το έργα διασύνδεσης που μετέχει η χώρα μας.

«Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών επιβεβαιώνει την αναγνώριση, από πλευράς των ΗΠΑ, του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή» δηλώνει κυβερνητικός παράγοντας.