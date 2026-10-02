Με «τα γαλάζια σου γράμματα» της Γαλάνη η επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση

Στη γοητεία της αντιπολίτευσης με αναφορά σε στίχους από γνωστά τραγούδια υπέκυψε και ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγες εβδομάδες μετά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στη ΔΕΘ και τον Αλέξη Τσίπρα στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις αρχές του προηγούμενου μήνα.

Μετά από τα «Δίδυμα Φεγγάρια» του πρωθυπουργού και το «μου’φαγες όλα τα δαχτυλίδια» του προκατόχου του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιστράτευσε χθες «Τα γαλάζια σου γράμματα» της Δήμητρας Γαλάνη για να σχολιάσει την τάση του Κυριάκου Μητσοτάκη να απευθύνεται με επιστολές στην Φον Ντερ Λάιεν, κάθε φορά που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας.

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«Ακρίβεια στα καύσιμα; Επιστολή στην φον Ντερ Λάιεν. Επιστολή στην φον Ντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Επιστολή στην φον Ντερ Λάιεν για τον ΦΠΑ τώρα. Πόσες επιστολές θα στείλετε πια για αυτά που πρέπει εσείς να λύσετε εντός της χώρας; Γιατί πετάτε το μπαλάκι στις Βρυξέλλες;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να πει απευθυνόμενος στον παρόντα υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο πια, ότι «οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κα φον Ντερ Λάιεν του θυμίζουν το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα».

Έσπευσε μάλιστα να θυμίσει με νόημα ότι το ίδιο τραγούδι καταλήγει ότι «μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα» και να προσθέσει πως παρότι μιλά για «τρυφερές αναμνήσεις», οι αναμνήσεις των κυβερνώντων θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό.

Σφοδρή αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Όσο σκληρή όμως και αν ήταν η αντιπαράθεση που είχε στη συνέχεια με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν στηρίζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί βρίσκεται εκτός κοινωνίας, κάτι που ο ίδιος διαπίστωσε και στην αλαζονεία και την αμετροέπεια που της καταλόγισε, ούτε λίγο δεν έφτασαν την κόντρα που ακολούθησε μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «στενές σχέσεις» με τη ΝΔ, εξαιτίας της ταυτόχρονης παρουσίας του με τον Μαργαρίτη Σχοινά σε αγώνα του Παναθηναϊκού.

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«Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό, όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε, όταν πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση. Και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, ούτε μακριά μου, ούτε κοντά μου, ούτε τρεις, ούτε πέντε θέσεις πιο πέρα», υποστήριξε σε έντονο ύφος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Πάω ως απλός φίλαθλος και κάθομαι στη θέση μου, όποιος και αν κάθεται δίπλα ή παραδίπλα ή παραπάνω ή παρακάτω», είπε μεταξύ πολλών άλλων, επιμένοντας ότι αποτελέσματα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση και ο σεβασμός στους θεσμούς και τους νόμους.

«Αυτή την αντιπολίτευση φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Καληνύχτα», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας και τη διάθεσή του να κλείσει εκεί την κουβέντα που δεν είχε άλλο νόημα να συνεχιστεί, καθώς είχε ξεφύγει.