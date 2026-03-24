Κυριάκος Μητσοτάκης: Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε πλήρη διαμετακομιστικό κόμβο

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στη διαμετακομιστική δυναμική της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε δύο νέα σχολικά συγκροτήματα υπό ανέγερση
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Με αιχμή το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τον αναβαθμισμένο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στον χάρτη των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την Τρίτη (24.03.2026) τον κύκλο επισκέψεών του στη συμπρωτεύουσα, επιδιώκοντας να αναδείξει το αποτύπωμα των παρεμβάσεων σε υποδομές στρατηγικής σημασίας.

Από το εργοτάξιο της επέκτασης του 6ου προβλήτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το λιμάνι ως «τη μεγάλη, κρυφή θα έλεγα, προίκα της πόλης, της Μακεδονίας, της βόρειας Ελλάδας συνολικά», δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής έμφασης στη συνδεσιμότητα και στον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικού κόμβου.

Ο πρωθυπουργός  ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο από την πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Αγγελική Σαμαρά, τον διευθύνοντα σύμβουλο Ιωάννη Τσάρα και τον διευθυντή του έργου Δημήτρη Μουτζάκη και ενημερώθηκε για την πρόοδο και το χρονοδιάγραμμα της επέκτασης του προβλήτα 6, που αποτελεί τον πυρήνα μιας ευρύτερης αναβάθμισης των δυνατοτήτων του λιμένα. Η επιμήκυνση του προβλήτα, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης, την εκβάθυνση του διαύλου προσέγγισης και του χώρου ελιγμών, εντάσσεται στον σχεδιασμό για την επέκταση των υποδομών υποδοχής, διαχείρισης και διακίνησης φορτίων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε στον πρωθυπουργό, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερα εμπορικά πλοία, ακόμη και πλοία της μεγαλύτερης κατηγορίας με δυνατότητα μεταφοράς άνω των 20.000 εμπορευματοκιβωτίων. Η κυβερνητική στόχευση είναι σαφής: η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως πύλης εισόδου και διαμετακόμισης προς τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το έργο του λιμανιού με την ανάγκη να αξιοποιήσει η χώρα τη γεωγραφική της θέση σε μια περίοδο κατά την οποία οι υποδομές μεταφορών και διασυνδεσιμότητας αποκτούν ιδιαίτερο γεωοικονομικό βάρος. «Σε μία εποχή όπου η χώρα αξιοποιεί πλήρως τη γεωγραφική της θέση, υποδομές διασυνδεσιμότητας αποκτούν μία ξεχωριστή σημασία», σημείωσε, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο λιμάνι καθαυτό, αλλά και στην ανάγκη να προχωρήσουν παράλληλα τα συνοδά έργα σε δρόμο και σιδηρόδρομο, ώστε να απελευθερωθεί πλήρως η δυναμική του.

«Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μεγάλη επένδυση η οποία γίνεται προκειμένου το λιμάνι να αναβαθμιστεί συνολικά, να αυξήσει τη δυνατότητά του, να μετατραπεί σε έναν πλήρη διαμετακομιστικό κόμβο», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως η χερσαία ζώνη του λιμένα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες νέας αναπτυξιακής δραστηριότητας για τη δυτική πλευρά της πόλης. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η επένδυση κινείται πλέον «με δυναμικό ρυθμό». «Έχουμε τρία χρόνια για να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό και για να τακτοποιήσουμε και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες», είπε, εκφράζοντας την προσδοκία ότι όταν το έργο παραδοθεί, οι υποδομές διασυνδεσιμότητας θα είναι επίσης έτοιμες και λειτουργικές.

Στο οικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης στάθηκε και η διοίκηση του ΟΛΘ. Ο διευθύνων σύμβουλος Ιωάννης Τσάρας χαρακτήρισε την παρέμβαση «ίσως το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο στη Θεσσαλονίκη», σημειώνοντας ότι «αλλάζει το επίπεδο του λιμένος -και όχι μόνο- και όλης της πόλης». Με βάση τον σχεδιασμό, τα έργα εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο, στοιχείο που προσδίδει στην επένδυση και έντονο κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο.

Σε φάση υλοποίησης 17 υπερσύγχρονα σχολεία στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και δύο υπό ανέγερση σχολικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη, εντάσσοντας την παρουσία του στην πόλη και στο πεδίο των κοινωνικών υποδομών. Στο εργοτάξιο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και για τον στόχο παράδοσης του νέου βιοκλιματικού και πλήρως προσβάσιμου συγκροτήματος πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το σχολείο αποτελεί μία από τις 17 νέες σχολικές μονάδες που ανεγείρονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ, με συνολικό προϋπολογισμό 128 εκατ. ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε συνολικότερα στην προσπάθεια ανανέωσης του σχολικού κτιριακού αποθέματος, τονίζοντας ότι «17 καινούργια σχολεία κατασκευάζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη δυτική Θεσσαλονίκη. Στάθηκε επίσης στο μοντέλο σύμπραξης, επισημαίνοντας ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι εξασφαλισμένη για 26 χρόνια και δεν θα επιβαρύνει τους δήμους. Στο ίδιο πλαίσιο, επισκέφθηκε και το σημείο όπου κατασκευάζεται το 32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η επίσκεψη αυτή επέτρεψε στον πρωθυπουργό να συνδέσει τις μεγάλες αναπτυξιακές και μεταφορικές υποδομές με τις παρεμβάσεις στην καθημερινότητα και στις δημόσιες υπηρεσίες. «Αυτά τα οποία κάνουμε, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, έρχονται και συμπληρώνουν ένα συνολικό κτιριακό πρόγραμμα», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακατασκευή σχολικών μονάδων.

Από τον «Κύωνα» στο Flyover, το διπλό μήνυμα της επίσκεψης

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε, πάντως, με ένα στιγμιότυπο που ξέφυγε από το αυστηρά θεσμικό πλαίσιο της επίσκεψης, καθώς στο Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) τον υποδέχθηκε ο ρομποτικός σκύλος «Κύων», κερδίζοντας αμέσως το ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η στάση αυτή στο ΙΜΕΤ εντασσόταν στο ευρύτερο πρόγραμμα της παρουσίας του στη συμπρωτεύουσα, το οποίο περιλάμβανε επίσης επαφές με πολίτες και επιχειρηματίες, αλλά και πιο ανεπίσημα στιγμιότυπα, όπως οι selfies με μαθητές που τον πλησίασαν κατά την περιήγησή του.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο EKETA στη Θεσσαλονίκη (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)
Πίσω, ωστόσο, από την πιο χαλαρή εικόνα, το πολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα της επίσκεψης είχε σαφές κέντρο βάρους: το εργοτάξιο του Flyover και τη συνολική κυβερνητική επιδίωξη να αναδειχθεί ότι η Θεσσαλονίκη περνά σε νέα φάση μεγάλων παρεμβάσεων. Ο πρωθυπουργός θέλησε να συνδέσει την πρόοδο του έργου με μια ευρύτερη αναδιάταξη του χάρτη των υποδομών της πόλης, επιμένοντας ότι η Θεσσαλονίκη εισέρχεται σε μια «τελείως διαφορετική» περίοδο, με αιχμή το Flyover, το Μετρό και την επέκτασή του προς την Καλαμαριά. 

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Πάλμας μετά τη συνάντηση με Δένδια: Έτοιμες Ελλάδα και Κύπρος για ανθρωπιστικές αποστολές και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες
Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε την Αθήνα για την άμεση αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» και των F-16, ενώ οι δύο πλευρές συζήτησαν την κατάσταση σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή
Βασίλης Πάλμας και Νίκος Δένδιας
Μιχάλης Κατρίνης στο newsit.gr: Συνέδριο αποφάσεων για το ΠΑΣΟΚ, με στόχο μια νέα δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία
Ο βουλευτής Ηλείας ανοίγει παράθυρο διαλόγου με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αποκλείει συνεργασία με τη ΝΔ και ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του πολέμου και της ακρίβειας
Μιχάλης Κατρίνης
Νίκος Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Στο σύγχρονο περιβάλλον η Ελλάδα αν δεν πράξει, δεν θα υπάρξει»
Το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Εφέδρους και το Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων την ακόλουθη Ημερήσια Διαταγή
Ο Νίκος Δένδιας
Κυριάκος Μητσοτάκης από το Flyover: «Μιλάμε πια για μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη»
Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην πρόοδο του μεγάλου οδικού έργου, που έχει ξεπεράσει το 50%, και από το ΕΚΕΤΑ προανήγγειλε προσπάθεια μεταφοράς στην Αττική του συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη
Κυριάκος Μητσοτάκης 5
