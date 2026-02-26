Συμβαίνει τώρα:
Κυριάκος Μητσοτάκης vs Νίκος Ανδρουλάκης: Την Παρασκευή η πρώτη μονομαχία στη Βουλή για το 2026, με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια

Ο πρωθυπουργός θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης (Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI)

Το πρώτο τους μπρα ντε φερ στη Βουλή για το 2026 θα έχουν αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 9.30, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», με αντικείμενο την ενεργειακή ακρίβεια.

Η συζήτηση στη Βουλή πραγματοποιείται με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία –όπως επισημαίνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη– επανακατατέθηκε, στοιχείο που αποδίδεται στη βαρύτητα που δίνει το ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα. Με τίτλο «Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας», ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να διευκρινίσει εάν υπάρχει συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθεί, καθώς και εάν προτίθεται να ληφθούν μέτρα που θα διευκολύνουν τους καταναλωτές στην επιλογή οικονομικότερων τιμολογίων.

Στο ίδιο κείμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης της συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ «για τη συγκράτηση των τιμών», ενώ ζητεί απαντήσεις για τον αποκλεισμό αγροτών, συνεταιρισμών και ενεργειακών κοινοτήτων από τον «ηλεκτρικό χώρο». Παράλληλα, αναφέρεται στη σύνδεση των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης, με στόχο –όπως υποστηρίζει– να περιοριστεί η απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές.

Το τρίτο σκέλος της ερώτησης αφορά την ενεργειακή ασφάλεια σε περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, με ειδική αναφορά σε κρίσιμες διασυνδέσεις –όπως εκείνη με την Κύπρο– και στο μέλλον στρατηγικών υποδομών. Στο ΠΑΣΟΚ περιγράφουν την ενέργεια ως «τρίτο μεγάλο κεφάλαιο» που ανοίγει η αντιπολίτευσή τους, μετά το αγροτικό και τη στεγαστική κρίση, εκτιμώντας ότι η αυριανή αντιπαράθεση θα λειτουργήσει ως πεδίο ανάδειξης των αιχμών τους για την κυβερνητική πολιτική σε ένα θέμα με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα.

