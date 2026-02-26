Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος: «Αντίπαλός μου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι η Μαρία Καρυστιανού»

Βελόπουλος και Μητσοτάκης
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Μάιο του 2023 (Φωτογραφία αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026) στο MEGA, υποστηρίζοντας ότι «αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης και όχι η Καρυστιανού», στον απόηχο των δημόσιων συζητήσεων για τις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναφερόμενος στα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στους ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι δέχθηκε επίθεση από γιατρό του νοσοκομείου, ο Κυριάκος Βελόπουλος διερωτήθηκε γιατί ο υπουργός δεν έχει απομακρυνθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι «έλεγε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό». Κατηγόρησε, επίσης, τον κ. Γεωργιάδη ότι αξιοποιεί «ακόμα και την πειθαρχική πρόκληση» για να οξύνει το κλίμα, σημειώνοντας πως η Ελληνική Λύση δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, «ο διχασμός του παρελθόντος να γίνει ο εφιάλτης του μέλλοντος για τα παιδιά μας».

 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε την κυβέρνηση «του show και όχι της ουσίας», ενώ, ανεβάζοντας τους τόνους, υποστήριξε ότι «μας κυβερνάει μία συμμορία μαφιόζων», αποδίδοντας στην κυβερνητική πρακτική στοιχεία θεσμικής εκτροπής.

Για την Μαρία Καρυστιανού, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης  ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να την σχολιάσει «μέχρι να κάνει το κόμμα», σημειώνοντας ότι «είναι πολίτης και δεν απαντάω σε πολίτες». Πρόσθεσε, πάντως, ότι, σε περίπτωση πολιτικής της εμπλοκής, «πρέπει να μας πει ποιος θα την έκανε υπουργό Δικαιοσύνης».

