Κυβέρνηση για Νίκο Παππά: Έπρεπε να χειροδικήσει για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ – Τώρα είναι αργά για δάκρυα

Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στο πρωτοφανές περιστατικό στο Στρασβούργο, που σύμφωνα με καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς του επιτέθηκε.

Ο δημοσιογράφος του News 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση, κατά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά, έπειτα από την επίθεση που δέχτηκε το βράδυ της Τρίτης (16.12.2025) στο Στρασβούργο.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο, δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή, ο οποίος γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο στο κεφάλι ενώ ήταν σε μπαρ.

Ο Νίκος Παππάς μετά από αυτό το περιστατικό τέθηκε εκτός ευρωομάδας και βρίσκεται προς διαγραφή και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων πως

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει.

Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».