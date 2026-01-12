Κυβερνητικές πηγές για το νέο «όχι» των αγροτών: Η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο – Σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων, μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (12/1/26) και μετά το νέο «όχι» από τα μπλόκα των αγροτών σε Λάρισα, Καρδίτσα και Κρήτη, κυβερνητικές πηγές έδωσαν τη δική τους απάντηση στις εξελίξεις.

Μεταξύ άλλων, κυβερνητικές πηγές τονίζουν για την απόφαση των αγροτών, ότι «όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο». Τονίζουν επίσης, ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης, θα αναλάβουν οι αρχές.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «Ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την Κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.

Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί.

Ωστόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές.

Από την πρώτη στιγμή, ως Πολιτεία τηρήσαμε κάθε υπόσχεση, αφού λάβαμε την έγκριση από την Ε.Ε. και ολοκληρώσαμε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δις ευρώ, ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιούμε την πλειονότητα των αιτημάτων. Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων.

Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική.

Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές.

Το νέο «όχι» από τα μπλόκα της Θεσσαλίας και της Κρήτης

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας (12/1/26) αγρότες της Θεσσαλίας, αποφάσισαν να μην πάνε στο ραντεβού της Τρίτης (13/1/26), στο Μαξίμου, αφού η Κυβέρνηση δεν κάνει δεκτές τις δύο επιτροπές τις οποίες είχαν εκείνοι ζητήσει να στείλουν.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες από την Λάρισα και την Καρδίτσα, αποφάσισαν να μην συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ραντεβού της Τρίτης (13/1/26) κατηγορώντας την κυβέρνηση για εμπαιγμό και κοροϊδία. Μιλούν για στημένο παιχνίδι, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δε θέλει να δώσει λύσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού έγινε πρόταση να μην γίνει το ραντεβού στο Μαξίμου και αντί για αυτό, να δοθεί το έναυσμα για κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο ίδιος μήκος κύματος είναι και οι αγρότες της Κρήτης…

Κλείνουν το μπλόκο του Προμαχώνα

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας (12/1/26) σκληραίνει τη στάση του το μπλόκο του προμαχώνα μετά τις εξελίξεις…

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις 12.00 το μεσημέρι της Τρίτης (13/1/26) προχωρούν σε αποκλεισμό επ’ αόριστον του τελωνείου του Προμαχώνα και μάλιστα, σχεδιάζουν, για κάποιες ώρες την ημέρα να κλείνουν τη διέλευση και για τα ΙΧ αυτοκίνητα…