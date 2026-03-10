Πολιτική

Μακρόν: «Η Κύπρος δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους»

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», απάντησε όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Κύπρο
Κύπρος
Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Αίσθηση έχει προκαλέσει μια από τις πολλές αναρτήσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στα ελληνικά στην οποία αναφέρει ότι: «Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους».

Η αποστροφή του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς δεν μοιάζει με λάθος γλωσσική απόδοση αφού και στην ανάρτηση που έκανε στα Γαλλικά για την Κύπρο το λέει με τον ίδιο τρόπο: «Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre, qui a été frappée par plusieurs drones et missiles».

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Λετυμπιώτης ρωτήθηκε γι’ αυτό το πρωί της Τρίτης (10/03/26) και απάντησε: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η Κύπρος δέχθηκε επίθεση με ένα drone στην Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι όπου προκλήθηκαν ζημιές σε υπόστεγο, την άλλη ημέρα αναχαιτίστηκαν δυο drones και γνωρίζουμε επίσης για ένα περιστατικό που απογειώθηκαν F16 αλλά σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεν βρέθηκε κάτι. Οπότε, ο πληθυντικός που χρησιμοποίησε ο Γάλλος Πρόεδρος έχει γίνει θέμα συζήτησης στην Κύπρο. 

Η ανάρτηση στα ελληνικά 

«Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους. Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral. Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο. Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης».

Η ανάρτηση στα γαλλικά  

«À l’invitation du Président Nikos Christodoulides, je suis à Chypre, aux côtés du Premier ministre grec Kyriákos Mitsotakis. La sécurité de tous les Européens est notre intérêt commun. Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre, qui a été frappée par plusieurs drones et missiles. Nous avons déployé dans la zone la frégate Languedoc et une section de défense antiaérienne Mistral. Élément majeur qui contribue à la posture de défense d’ensemble : le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval sont désormais à proximité de Chypre. Avant de rentrer à Paris, je m’y rendrai pour un point de situation».

Πολιτική
