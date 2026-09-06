Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η βόλτα στην αγορά Μοδιάνο και το μήνυμα για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα τελευταία εικοσιτετράωρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τη 90η ΔΕΘ και στο πλάι του βρίσκεται συνεχώς η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Το πρωί της Κυριακής (06.09.2026) ο πρωθυπουργός έδωσε μία πολύωρη συνέντευξη Τύπου και η σύζυγό του ήταν εκεί.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι άκουσε προσεκτικά τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δημοσιογράφους, ενώ φρόντισε νωρίτερα να κάνει και μία βόλτα στην αγορά Μοδιάνο, η οποία άνοιξε πρόσφατα ξανά τις πόρτες της.

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Η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού στη συνέντευξη Τύπου ήταν ιδιαίτερα κομψή και λαμπερή.

Ντυμένη απλά, με μία λευκή μπλούζα, μαύρο σακάκι, αλλά και ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού / ΕUROKINISSI /ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παράλληλα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι την Κυριακή έβαλε και ένα story στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη Θεσσαλονίκη, όπου περπατάει δίπλα στον Γιώργο Μυλωνάκη.

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«Με τον φίλο και μαχητή Γιώργο Μυλωνάκη στη Θεσσαλονίκη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

H φωτογραφία με τον Γιώργο Μυλωνάκη

Παράλληλα, δημοσίευσε και ακόμα φωτογραφία από την επίσκεψή της στην αγορά Μοδιάνο, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πληροφορίες για το ιστορικό αυτό σημείο της Θεσσαλονίκης.

«Η Αγορά Μοδιάνο είναι ένα σύμβολο αναγέννησης και αρχιτεκτονικής ψυχής.

Σχεδιασμένη το 1922 από τον αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο, η αγορά γεννήθηκε μέσα από μια αυθεντική συνομιλία υλικών – πέτρα, ξύλο, ατσάλι και πλινθοδομή. Σήμερα, η εμβληματική γυάλινη στέγη λούζει ξανά τους διαδρόμους με φυσικό φως, τιμώντας την πολυπολιτισμική της κληρονομιά και φιλοξενώντας την ζωντανή κουλτούρα της πόλης.

Ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αυθεντικές υλικότητες, μνήμη και καθημερινές τελετουργίες, υφασμένα στο σήμερα.

Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ergon Foods (των Θωμά και Γιώργου Δούζη) για την επαναφορά αυτού του εμβληματικού τοποσήμου», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι για την αγορά Μοδιάνο.