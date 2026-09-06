Σαμαράς σε Μητσοτάκη: Να ανησυχείς για τη δική σου υστεροφημία – Είσαι ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του «Φραπέ» και του «Χασάπη»

Σκληρή και άμεση ήταν η απάντηση που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, το μεσημέρι της Κυριακής (06.09.2026). Ο πρωθυπουργός απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας σε περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει δικό του κόμμα και τον κατηγόρησε ότι έχει αρκετή τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξη.

Με ένα βίντεο ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, της woke ατζέντας, των Τεμπών, του Φραπέ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Χασάπη και τόνισε ότι «το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης».

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Κάνοντας αναφορά στην εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως 800.000 πολίτες τον εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για να γλιτώσει την χώρα από την πτώχευση. «Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης», αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς και σημειώνει ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι η παράταξη που εκπροσωπεί ο νυν πρόεδρός της αλλά «το κόμμα Μητσοτάκη».

Δείτε στο newsit.gr τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ και τα σχόλια του για τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, «θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών».

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Για τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απάντησε σχολιάζοντας δεικτικά τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός περί τεχνογνωσίας «Ποια τεχνογνωσία; αυτή που πήγε τότε την παράταξη στο 18%;».

Όλη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία.

Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός:

της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του «Φραπέ» και του «Χασάπη», των Τεμπών και των υποκλοπών.

Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.