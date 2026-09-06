Τα απρόοπτα της συνέντευξης Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Ο ενθουσιασμός της δημοσιογράφου της Espresso και το παράπονο του Ριζοσπάστη

Δεν έλειψαν τα… ας πούμε απρόοπτα κατά την πολύωρη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, η οποία διήρκησε συνολικά 2 ώρες και 50 λεπτά.

Την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωνε ότι η συνέντευξη τύπου είχε ήδη διαρκέσει 2:30 και ζητούσε από τους δημοσιογράφους και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπομονή για λίγες ακόμα ερωτήσεις, τον λόγο πήρε έξαφνα ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Ριζοσπάστης Κώστας Πασακυριάκος.

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«Κύριε Μαρινάκη, ελπίζω όχι για τέταρτη χρονιά να αποκλείσετε το Ριζοσπάστη, επειδή είναι λίγες οι ερωτήσεις» ακούστηκε να λέει, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά πως «είναι ο αμέσως επόμενος».

Ο κ. Πασακυριάκος έκανε ερώτηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι πρόκειται για το καλύτερο διαθέσιμο σύστημα με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της Ελλάδας, ενώ διαφώνησε με την εκτίμηση ότι ο ισραηλινός «Θόλος» έγινε «σουρωτήρι» κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Αναφέρθηκε στη θέση της χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι «ωφέλιμη για τα εθνικά συμφέροντα».

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Στη συνέχεια ενδιαφέρον είχε και η ερώτηση της δημοσιογράφου από την εφημερίδα Espresso καθώς η δημοσιογράφος, Βίβιαν Μπενέκου εκδήλωσε τη χαρά της για τη συμμετοχή της εφημερίδας της για πρώτη φορά στη συνέντευξη του πρωθυπουργού και συνέχισε κάνοντας ερώτηση για τη χρήση των social media: «Κύριε Πρόεδρε, χαίρετε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια χιουμοριστική παρατήρηση.

Μπορεί οι τελευταίοι να μην έσονται πρώτοι, αλλά οι τελευταίοι είναι πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα για πρώτη φορά έχουμε συμμετέχουμε στη ΔΕΘ με μία ερώτηση, η “Espresso”. Ευχαριστούμε πολύ».