Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Δε με νοιάζει η αντιπολίτευση της κατσαρίδας – Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη και αυτοί μας ενδιαφέρουν

Στις ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της Υγείας απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ μιλώντας για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους για την κριτική που γίνεται, κάνοντας λόγο για «αντιπολίτευση της κατσαρίδας», η οποία τον αφήνει παγερά αδιάφορο.

«Είναι εύλογο το ερώτημά σας αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του ΕΣΥ έχει τεράστια σημασία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις κτιριακές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας κι αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς.

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«Αφορά και τους εργαζόμενους γιατί οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν μια φορά μια δομή Υγείας αλλά ο εργαζόμενος θα εργάζεται συνέχεια εκεί». Εξήγησε ότι αυτό αφορά άρα και την ποιότητα εργασίας κι έκανε ειδική μνεία στον οργανωμένο τρόπο λειτουργίας των τμημάτων επειγόντων περιστατικών με το βραχιολάκι και τη μείωση των αναμονών, που τελικά «αυτό είναι καλό για όλους» και θα πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές».

Αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο νέο τμήμα για τις γονιδιακές θεραπείες στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και υπογράμμισε την ανάγκη με θάρρος να αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά.

Πρόσθεσε ότι έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές σε σχέση με το 2019, αν και χρειαζόμαστε περισσότερους και υπάρχουν προβλήματα στις προκηρύξεις επισημαίνοντας ότι γίνεται προσπάθεια στήριξης του προσωπικού στην περιφέρεια καθώς και ότι είναι γενικότερο το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών. Ακόμη τόνισε ότι έχει στηριχθεί το εισόδημα των γιατρών.

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«Εξήγγειλα χθες ένα καινούργιο dental pass γιατί πράγματι έχουμε έχουμε πρόβλημα στοματικής υγείας και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ότι το παραλάβαμε και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ’ όλα οι ασθενείς.

Δεν με νοιάζει τι λέει η αντιπολίτευση γι’ αυτό. Ας λέει ότι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά αδιάφορο. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα, όταν στέλνουμε τα μηνύματα στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας, βαθμολογήστε μας και δίνουν παραπάνω από τέσσερα στα πέντε, αυτό είναι μια ικανοποίηση και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε.

Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, αλλά για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο η οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω κάτω μία εθνική κατάκτηση; Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά; Ο πολίτης που δεν έχει πάει στο σύστημα υγείας μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη και αυτοί μας ενδιαφέρουν τελικά. Και φυσικά των εργαζόμενων τους οποίους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά, για όλα όσα έχουν προσφέρει στο σύστημα υγείας» τόνισε.

Είπε ακόμη ότι είναι τεράστιας σημασίας η παρέμβαση που έγινε όπως και τεράστιας σημασίας είναι η έμφαση που έχει δοθεί στην πρόληψη. Υπογράμμισε ότι το υπουργείο Υγείας δεν αφορά μόνο τα νοσοκομεία αλλά συνολικά την Υγεία.