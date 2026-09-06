Πολιτική

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Στο ζήτημα της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα – Υπάρχει ακόμα φοροδιαφυγή στα ενοίκια

«Το πρόβλημα της στέγης γίνεται πανευρωπαϊκό. Έχουν στηριχθεί πολύ οι ιδιοκτήτες από αυτή την κυβέρνηση με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, την ενδιάμεση κλίμακα στα ενοίκια», ανέφερε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Στο στεγαστικό, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει πλέον η χώρα μας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Κυριακή (06.09.2026) στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως η στεγαστική κρίση είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα και αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης οικονομίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ωστόσο εκτίμησε πως η πολιτεία πρέπει να «κινηθεί» γρήγορα στο ζήτημα αυτό.

Παραδέχθηκε δε, πως παρά τα μέτρα που έχουν παρθεί ήδη, υπάρχει ακόμα μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων.

Δείτε στο live του newsit.gr τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο.

«Το πρόβλημα είναι υπαρκτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται», ανέφερε αρχικά.

«Το πρόβλημα της στέγης γίνεται πανευρωπαϊκό. Έχουν στηριχθεί πολύ οι ιδιοκτήτες από αυτή την κυβέρνηση με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, την ενδιάμεση κλίμακα στα ενοίκια. Υπάρχει ακόμη μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων», συνέχισε.

Δείτε όλη τη συνέντευξη εδώ:

«Έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας που δοκιμάζονται και στο ζήτημα της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα».

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