Πολιτική

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του

Έκανε λόγο για «σενάριο κυβέρνησης των ηττημένων» και τόνισε χαρακτηριστικά «καλή τύχη, αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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«Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια συνεργασιών που προβάλλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ενδεχόμενο να μην προκύψει αυτοδυναμία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, σχολίασε σκωπτικά το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης από κόμματα που θα έχουν ηττηθεί στις εκλογές, αναφέροντας χαρακτηριστικά τους πολιτικούς αρχηγούς Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκο Βελόπουλο και ενδεχομένως, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Έκανε λόγο για «σενάριο κυβέρνησης των ηττημένων» και τόνισε χαρακτηριστικά «καλή τύχη, αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα».

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι αντίστοιχα σενάρια είχαν διατυπωθεί και μετά τις εκλογές του 2023, σημειώνοντας ότι τελικά δεν ευοδώθηκαν, καθώς η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ποσοστό 41%.

«Τα έχουμε ξανακούσει το 2023, είδαμε πού κατέληξαν, με τη ΝΔ στο 41% και τον κ. Τσίπρα στο 17%», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε τη θέση του για το ποιος πρέπει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σχηματισμού κυβέρνησης, τονίζοντας ότι αυτή ανήκει στο πρώτο κόμμα και ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του.

«Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αυτοδυναμία «την καλύτερη λύση», σημειώνοντας ότι το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών θα εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία. «Η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση. Ταμείο θα κάνουμε μετά τις εκλογές», ανέφερε.

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