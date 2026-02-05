Πολιτική

Μαρία Συρεγγέλα κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: Κατέθεσε αναφορά στον Νικήτα Κακλαμάνη για αντιδεοντολογική και υβριστική συμπεριφορά

«Η συμπεριφορά, που επιδεικνύει προς το πρόσωπό δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των Βουλευτών» ανέφερε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας
Μαρία Συρεγγέλα
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Οξύνεται η ανοιχτή αντιπαράθεση μεταξύ της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Συρεγγέλα και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Μετά την αγωγή που έχει καταθέσει στη Δικαιοσύνη η Μαρία Συρεγγέλα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας, σήμερα, Πέμπτη (05.02.2026) υπέβαλε και σχετική αναφορά προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλλει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τις συνεδριάσεις τόσο της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), όσο και της Ολομέλειας της Βουλής.

Στην αναφορά της, η Μαρία Συρεγγέλα υποστηρίζει πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου «έχει επανειλημμένως επιδείξει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εναντίον μου, χωρίς ουδέποτε να έχει ανακαλέσει τα λεγόμενά της, μολονότι της έχει ζητηθεί. Η συμπεριφορά που επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου, αλλά και στο σύνολο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών τους τελευταίους δύο μήνες, δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των Βουλευτών, τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων».

Στην αναφορά προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η βουλευτής της ΝΔ επισυνάπτει και αποσπάσματα των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας που, όπως υποστηρίζει, τεκμηριώνουν τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πολιτικών ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλόγισε στην Μαρία Συρεγγέλα ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, το όνομα της οποίας εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν συνεργάτιδά της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
222
124
113
102
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαίνεται η αντιπαράθεση στη Βουλή για τη Χίο - Μπρα ντε φερ Λαζαρίδη με Γιαννούλη, Πέρκα και Καζαμία - «Είσαι τσιράκι του Μητσοτάκη», «Παρακαλώ να με προστατεύσετε»
Ρόλο... ειρηνοποιού επιχείρησε να λάβει αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, ζητώντας να διαγραφούν από τα πρακτικά οι απρεπείς εκφράσεις
Μακάριος Λαζαρίδης
ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα ενότητας που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι αιχμές για την εσωκομματική «φασαρία»
«Σε αυτή την προσπάθεια, η εσωστρέφεια και μάλιστα χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, δεν βοηθά», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι γίνεται «φασαρία για την φασαρία»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Σε προεκλογικούς ρυθμούς η ΝΔ: Η «επιστράτευση» υπουργών και το στοίχημα της συσπείρωσης
Το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς δίνουν έμφαση στον διάλογο με την κοινωνία, με στόχο, από τη μία να επικοινωνήσουν το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης σε όλο του το φάσμα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 24
Newsit logo
Newsit logo