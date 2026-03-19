Μαρινάκης: Αμυντική ενέργεια η κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot

Παρακολουθήστε ζωντανά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Η σημερινή ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινάκη γίνεται ενώ είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες και ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Επίσης, όπως έγινε σήμερα γνωστό ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δυο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικά για το τελευταίο όταν ρωτήθηκε αν συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο είπε: «Δεν είναι θέμα εμπλοκής αλλά είναι μια αμυντική ενέργεια αποτροπής και όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και προστατεύει τους Έλληνες και ευρωπαίους πολίτες. Είναι μια αμυντική ενέργεια».

Δείτε ζωντανά την ενημέρωση