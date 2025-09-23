Μαρινάκης: Δεν θα απολογηθούμε εμείς για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, αναζητείται νέα ώρα

Για την αναβολή της συνάντησης ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο One, ξεκαθάρισε πως η αναβολή στη συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζητήθηκε από την πλευρά της Τουρκίας, με τις δύο χώρες να αναζητούν κοινό χρόνο ώστε να πραγματοποιηθεί το ραντεβού αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση για το θέμα που προέκυψε τόνισε τα εξής: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».

Και πρόσθεσε: «Έστω ότι η Τουρκία –υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ– ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;».

Παράλληλα υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα συνομιλεί «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει». «Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ρητορικά: «Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει χέρα στο Ιόνιο;».