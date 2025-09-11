Μαρινάκης: Έχουμε μειώσει και έμμεσους φόρους – Συνειδητά προτεραιοποιήθηκαν οι μειώσεις των άμεσων

«Έχουμε μειώσει δραστικά τους υπέρογκους φόρους τους οποίους πλήρωνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας και όχι μόνο, αλλά επειδή αναφερθήκατε σε αυτούς. Οι μειώσεις αυτές δεν είναι αμελητέες, έχουν πολύ σημαντικά οφέλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε ερώτηση για την φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών.

«Και έχουν κάθε λόγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ζητάνε περισσότερα, γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει δεδομένο έναν μισθό, πρέπει να πληρώνει μια σειρά από έξοδα και σε μια χώρα που για πολλές δεκαετίες είχε “ποινικοποιήσει” μια τέτοια επαγγελματική ενασχόληση, χρωστάμε ως κράτος πολλά περισσότερα» είπε ακόμα ο Παύλος Μαρινάκης.

«Αξίζει λίγο να απαντήσουμε σε μια σειρά από αιτιάσεις που έχουμε ακούσει και από την αντιπολίτευση, ότι η κυβέρνηση αυτή “έχει γυρίσει την πλάτη της στους ελεύθερους επαγγελματίες”. Σπεύδω, εισαγωγικώς, να πω, ότι προφανώς υπάρχουν αποφάσεις, οι οποίες είχαν πολιτικό κόστος, στο πλαίσιο της ανάγκης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, η οποία έχει φέρει έσοδα στο κράτος και είναι μια πολιτική που θα συνεχίσουμε και για την οποία, όμως, προσπαθούμε και βάζουμε φίλτρα για να μειώσουμε, όσο το δυνατόν να “εξαφανίσουμε”, τις αδικίες. Θέλω να σας πω, με βάση τα επίσημα στοιχεία, τι συνέβαινε και τι συμβαίνει με έναν ελεύθερο επαγγελματία», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Σε ερώτηση για την κοινή προσφορά Chevron – Helleniq Energy ανέφερε: «Δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός, η χθεσινή είδηση νομίζω είναι μια από τις κομβικότερες και ιστορικότερες για τον τομέα της ενέργειας στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο. Είναι μια απόφαση, είναι μια εξέλιξη κόμβος για την Ελλάδα και για τις σχέσεις μας με το στρατηγικό μας σύμμαχο, που είναι οι ΗΠΑ, αλλά είναι και η πιο ηχηρή απάντηση σε όσους αμφισβητούν με παράνομο τρόπο τα αυτονόητα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο».

«Υπάρχουν και κάποιοι εντός συνόρων επισπεύδοντες αυτής της αμφισβήτησης, οι οποίοι από χθες αναζητούνται, εννοώ με βάση τα δημοσιεύματα τα οποία θα είχαμε σε αντίθετη περίπτωση. Το έχουμε πει πολλές φορές. Απέναντι στους ψευτοπατριώτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψηλώνει την Ελλάδα με τις πολιτικές, με τις αποφάσεις, με μια στρατηγική η οποία δεν αποσκοπεί σε πρόσκαιρες εντυπώσεις, σε πρόσκαιρα οφέλη, αλλά με κινήσεις οι οποίες έχουν το χαρακτήρα στερεών βημάτων», πρόσθεσε.

Για την Τουρκία και τις κινήσεις της στα ενεργειακά: «Δεν είναι δουλειά μας να σχολιάζουμε επαφές άλλων κρατών μεταξύ τους, δηλαδή μεταξύ δύο άλλων κρατών. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι κάθε κίνηση να επιβεβαιώνει αυτό το οποίο διαχρονικά η Ελλάδα πρεσβεύει, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και βάζει μια σφραγίδα σε όλα όσα υποστηρίζει επίσης διαχρονικά η ελληνική δημοκρατία. Αυτή ήταν η χθεσινή εξέλιξη. Δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε συνομιλία μεταξύ άλλων κρατών μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση. Ούτε έχει τεθεί κάτι τέτοιο, ούτε ποτέ έχει υπονοηθεί κάτι τέτοιο, ειδικά από την αμερικανική πλευρά. Άρα όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία. Επίσης η μεγάλη διαφορά είναι ότι εμείς δεν μιλάμε για συζητήσεις. Εμείς μιλάμε για προχωρημένες πλέον κινήσεις, με τον πιο επίσημο τρόπο» ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ και σε άλλες περιοχές εκτός από τα ακριτικά νησιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «πρώτα με το καλό να ψηφιστούν, που θα ψηφιστούν, να εφαρμοστούν, να τα καταλάβει ο κόσμος στη ζωή του, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τι σημαίνει δηλαδή για το κάθε νοικοκυριό που κάνει έναν πολύ σημαντικό και κρίσιμο για τη ζωή των ανθρώπων προγραμματισμό και μετά να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο».

«Κάθε φορά που προκύπτει η δυνατότητα να δώσουμε έστω και ένα ευρώ από την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, εμείς θα κοιτάμε να το επιστρέφουμε με δίκαιο τρόπο και με τη λογική των φοροελαφρύνσεων. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 80 πλέον φορολογικούς συντελεστές. Δεν είναι ένας αριθμός το 80. Είναι μια συνειδητή πολιτική κόντρα σε μια λογική δεκαετιών στην Ελλάδα, όπου έμπαινε ένας φόρος μετά τον άλλον. Είναι απολύτως συνεπές στην ιδεολογία μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», πρόσθεσε.

«Έχουμε μειώσει και έμμεσους φόρους, και τους 22 έμμεσους φόρους μέχρι και τώρα και την περαιτέρω μείωση την οποία εξήγησε ο πρωθυπουργός για τα νησιά. Μπορούσαμε σε αυτές τις περιοχές, πρώτον γιατί μας δίνει τη δυνατότητα μιας έκπτωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις νησιωτικές περιοχές και γιατί αυτό μπορούσε να αντέξει ο προϋπολογισμός, δηλαδή τα δημοσιονομικά περιθώρια που είχαμε. 1,7 δισ., που έπρεπε να τα μοιράσουμε με ένα όσο δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο. Προφανώς δεν είμαστε επί της αρχής κατά, εφόσον το έχουμε κάνει αρκετές φορές, στο να μειωθούν και άλλοι έμμεσοι φόροι. Όμως προτεραιοποιήσαμε τις μειώσεις κατά κανόνα άμεσων φόρων με τον πιο σημαντικό που είναι ο φόρος εισοδήματος» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Επίσης σημείωσε ότι η μείωση του έμμεσου φόρου δεν είναι βέβαιο ότι θα φτάσει στον καταναλωτή και έχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. «Κάθε μονάδα ΦΠΑ είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενώ αν, για παράδειγμα, ρίξουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα μόνο από το 13% στο 6%, τότε και αυτό είναι κάτι παραπάνω από 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ κόστος. Άρα πρακτικά πάνω από το μισό πακέτο της ΔΕΘ. Αλλά κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι στην Ισπανία, που έγινε ένας μηδενισμός του ΦΠΑ στο τρόφιμα, από το 4% πήγε στο 0%, οδήγησε στο τέλος της ημέρας σε επαναφορά του ΦΠΑ στην προηγούμενη τιμή του και περαιτέρω αύξηση των τιμών. Στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι ακόμα και αν μειωνόταν ο ΦΠΑ, βρίσκαμε τα λεφτά, παράδειγμα στα τρόφιμα έναντι των άλλων μέτρων, δεν θα παίρναμε τα υπόλοιπα μέτρα, δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα» είπε. «Δεν θα είχαμε στοχευμένη ωφέλεια για κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα» τόνισε.

«Εμείς κάναμε λοιπόν μειώσεις του φόρου εισοδήματος για όλους, αλλά δώσαμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, σε αυτούς οι οποίοι περνάνε δύσκολα και στις οικογένειες με παιδιά. Και είχαμε και μια πρόβλεψη για το 40- 60 χιλιάδες ευρώ που πήγε και αυτό από το 44 με 39%. Άρα με τις μειώσεις των άμεσων φόρων μπορείς να κάνεις και πιο στοχευμένη πολιτική σε αυτούς που θεωρείς ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επιπλέον τόνισε ότι συνειδητά προτεραιοποιήθηκαν οι μειώσεις άμεσων φόρων, χωρίς να σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι αντίθετη στις μειώσεις των άμεσων φόρων, γιατί τα λεφτά είναι συγκεκριμένα.

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για την οδηγία της ΕΕ για την μείωση του ΦΠΑ ανέφερε: «δεν ισχύει αυτό που λένε οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ενσωματώθηκε εν μέρει μια οδηγία. Το σκέλος της οδηγίας, το οποίο ήταν υποχρεωτικό να ενσωματωθεί, ενσωματώθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Και επαναλαμβάνω, σε συνέχεια της απάντησης που έδωσα στους συναδέλφους σας, και όσων απάντησε το υπουργείο Οικονομικών, ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει και πολλούς έμμεσους φόρους. Και δεν είμαστε επί της αρχής αρνητικοί και σε περαιτέρω μειώσεις έμμεσων φόρων, όμως όταν έχουμε συγκεκριμένα έσοδα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την πολιτική μας, προτεραιοποιούμε τη μείωση των άμεσων φόρων για τους λόγους που εξήγησα».