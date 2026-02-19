Μαρινάκης για κόντρα Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: Ο υπουργός Υγείας είχε δικαίωμα και καθήκον να απαντήσει

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το μεσημέρι της Τετάρτης (19.02.2026), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να «δέσει» την εξωτερική ατζέντα του πρωθυπουργού με τα εσωτερικά μέτωπα που ανεβάζουν τους πολιτικούς τόνους. Στο προσκήνιο βρέθηκε η κλιμακούμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και η υπόθεση των επιδομάτων-«μαϊμού» του ΟΠΕΚΑ, την ώρα που η επικαιρότητα φορτίζεται και από την αποκάλυψη φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε ευθέως τον Άδωνι Γεωργιάδη, απορρίπτοντας το πλαίσιο της αμφίπλευρη» σύγκρουσης. Προειδοποίησε ότι «είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος» της εξίσωσης «θύτη και θύματος», υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός δεν «τσακώνεται» με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά δέχεται «χυδαία» και επαναλαμβανόμενη επίθεση με «απίστευτους χαρακτηρισμούς» και απαντά υπερασπιζόμενος τον εαυτό του. Επεσήμανε δε πως αυτή η στάση δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά και «καθήκον», παραπέμποντας και στην προσωπική διάσταση –«έχει οικογένεια, παιδιά, φίλους»– και σημειώνοντας ότι λογικές του «μην ασχολείσαι» οδηγούν σε επικίνδυνες πολιτικές εξισορροπήσεις, θυμίζοντας πως «με τέτοιες προσεγγίσεις η άνω και η κάτω πλατεία ήρθαν στην εξουσία».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αποτίμησή του για την παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη στην ΕΡΤ και την on air κόντρα με τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι δεν υπήρξε απόπειρα «αρχισυνταξίας», αλλά «επισήμανση», εν μέσω έντασης. Παράλληλα, επιχείρησε να στηρίξει θεσμικά το πλαίσιο της συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει σημειώσει «θεαματική πρόοδο» στην ελευθερία του Τύπου και ότι οι δημοσιογράφοι «μπορούν να ρωτούν ό,τι θέλουν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτήθηκε και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ με τα επιδόματα «μαϊμού». Με αφορμή την εμπλοκή της Αναστασίας Χατζηδάκη –στελέχους του ΠΑΣΟΚ– και την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε πως «σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια ήταν όχι απλά μέλος της ΝΔ, αλλά σημαίνον στέλεχος», προβάλλοντας ως κεντρική γραμμή την «νομιμότητα παντού». Τόνισε ότι οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται «μέχρι να ερευνηθούν όλες οι πτυχές», επιχειρώντας να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης από τον κομματικό ανταγωνισμό στο πεδίο των θεσμικών ελέγχων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «μετάλλαξη» του κόμματος με αφορμή τις αντιδράσεις του στη συνέντευξη του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα. «Το ΠΑΣΟΚ που ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αντί να ζητήσει τον λόγο από τον ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο Γιάννης Στουρνάρας, μένει στο δέντρο», ανέφερε, αποδίδοντας τη στάση αυτή στο ότι –όπως είπε– «ονειρεύονται όλοι αυτοί τη μεγάλη προοδευτική διακυβέρνηση». Υποστήριξε ακόμη ότι η Ν.Δ. «δεν συνομίλησε με αυτούς που πήγαν να βγάλουν τη χώρα από την Ευρώπη», άρα δεν υπήρξε πολιτική μετατόπιση από πλευράς της κυβέρνησης, ενώ το αντίθετο –κατά τον ίδιο– συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ, παραπέμποντας μάλιστα την «αξιολόγηση» αυτής της αλλαγής στον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Στο επίπεδο της επικαιρότητας που «φωτίζει» τη συλλογική μνήμη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Παρέπεμψε στο υπουργείο Πολιτισμού «σε σύμπραξη με τη Βουλή των Ελλήνων» για το ζήτημα της έκθεσης, επιμένοντας πάντως ότι «δεν ανήκουν σε ένα κόμμα»: οι εκτελεσθέντες, όπως είπε, ήταν «Έλληνες πατριώτες» και άρα το υλικό «ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό». Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε το θεσμικό βήμα του ΥΠΠΟ, καθώς το σύνολο της συλλογής κηρύχθηκε μνημείο λόγω της ιστορικής του αξίας, ενώ εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν στο Βέλγιο για αυτοψία της συλλογής, κίνηση που –όπως σημειώθηκε– δίνει στο κράτος έρεισμα διεκδίκησης.

Ο Παύλος Μαρινάκης δέχθηκε ερωτήσεις και για την «Ομάδα Αλήθειας», λέγοντας ότι τα σχετικά ζητήματα έχουν απαντηθεί «σε κοινοβουλευτικό επίπεδο» και ότι αποδείχθηκαν «άνθρακες ο θησαυρός», ενώ παρέπεμψε και στις δημόσιες τοποθετήσεις της ίδιας της ομάδας. Σε άλλο σημείο, υπερασπίστηκε εκ νέου το Λιμενικό Σώμα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει το πόρισμα για το περιστατικό στη Χίο προκειμένου να το μελετήσει. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε και τις συλλήψεις έξω από χώρο του ΑΠΘ, λέγοντας ότι «κανείς δεν συνελήφθη επειδή πήγε να δει ταινία», αλλά παραπέμποντας στη δικαστική κρίση για τα στοιχεία της δικογραφίας. Για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας, απέδωσε την ευθύνη σε «συνδικαλιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ», τους οποίους χαρακτήρισε «νοσηρές μειοψηφίες» με στόχο «την μπαχαλοποίηση και την προβοκάτσια», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «πεισμώνει» για καλύτερα νοσοκομεία και ότι «η δράση προκαλεί την αντίδραση του νόμου». Έκανε, επίσης, αναφορές σε εργατικά δυστυχήματα και σε χρονοδιάγραμμα ενίσχυσης της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της «με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Παύλος Μαρινάκης ανέδειξε την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί ως «στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι δρομολογείται το άνοιγμα δύο νέων προξενείων σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να ενισχυθούν οι ελληνοϊνδικοί δεσμοί και να αναδειχθεί ο ρόλος της χώρας ως «πύλης» του Ινδο-Ειρηνικού προς την Ευρώπη, με αναφορά και στον διάδρομο IMEC.

Στις υπόλοιπες αναφορές της εισαγωγικής τοποθέτησης περιλήφθηκαν η ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο –που παρουσιάστηκε ως «πρωτοβουλία ορόσημο»–, η έναρξη πλατφόρμας για βεβαίωση κατάταξης δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με προθεσμία έως τις 19 Αυγούστου 2026, καθώς και πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους 18–29 ετών, με επιχορήγηση 17.500 ευρώ.

H εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Καλό μεσημέρι,

Στρατηγική επιλογή, υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας, συνιστά η συμμετοχή του Πρωθυπουργού στο India AI Impact Summit 2026, που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί.

Η Ελλάδα συμμετέχει, ενεργά, στη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως συνδιαμορφωτής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης.

Πέραν από παρέμβαση στη Σύνοδο, η οποία αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο και τις συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους, ο Πρωθυπουργός έχει σήμερα, σε λίγη ώρα, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Μάλιστα, η χώρα μας ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία, καθώς έχει δρομολογηθεί το άνοιγμα δύο νέων προξενείων, σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχί και το γενικό προξενείο στην Καλκούτα.

Η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο – Ειρηνικού στην Ευρώπη, καθώς και να αποτελέσει ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής – Ινδίας – Ευρώπης.

Τέλος, η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε τομείς όπως: η ασφάλεια και η άμυνα, οι επενδύσεις και το εμπόριο, η επιστήμη και η τεχνολογία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η γεωργία.

– – – –

Πραγματοποιήθηκε, στις 17 Φεβρουαρίου, η επίσημη τελετή για την ίδρυση και τη λειτουργία Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, η οποία θα ενισχύσει, περαιτέρω, τους ιστορικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει έναν φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής αριστείας και καινοτομίας στην Κύπρο.

Σήμερα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί μία ακμάζουσα κοινότητα εκπαίδευσης και έρευνας. Βρίσκεται στην υψηλότερη θέση των διεθνών αξιολογήσεων ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νοτιο – Ανατολικής Ευρώπης, ενώ το 2025 έλαβε τη διάκριση του πιο βελτιωμένου Πανεπιστημίου στην Ευρώπη.

Η λειτουργία Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο ξεκίνησε με 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις της Κύπρου, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Έγινε κατ’ αυτό τον τρόπο, το πρώτο και το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί Παράρτημα εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας την Κύπρο για το ιστορικό αυτό βήμα του.

– – – –

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο», για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ.

Η Βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη, βάσει εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας και ορίων καταθέσεων, σε μία από τις τρεις κατηγορίες που προβλέπονται.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν πλεονεκτήματα όπως:

η ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα,

η μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου,

η σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας αποπληρωμής,

η προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις,

η προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων και

η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως πέντε έτη.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία.

Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19η Αυγούστου 2026.

– – –

Το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των Τιμ ντε Κράεν και Χέρμαν Χόιερ κηρύχθηκε μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού -μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων- λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε σχετικά: «Οι 12 φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν Έλληνες πατριώτες, πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν εξόχως σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Οι φωτογραφίες της συλλογής δίνουν “πρόσωπο” στις ιστορικές μαρτυρίες για το ήθος και τον πατριωτισμό τους, λίγες στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους και για αυτό είναι ανεκτίμητες. Αλλά και οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι πολύ σημαντικές, καθώς επιτρέπουν να πλαισιώσουμε το δράμα της κατεχόμενης Ελλάδας και με το βλέμμα του κατακτητή».

Η αρμόδια Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς επικοινώνησε, άμεσα, με τον συλλέκτη Τιμ ντε Κράεν και εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στο Βέλγιο, ώστε να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς τη συλλογή και να συνομιλήσουν μαζί του. Με την κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους.

– – – –

Άνοιξε για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 – 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

Αφορά, συγκεκριμένα, στη δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων, δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 17.500 ευρώ, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 18 Μαρτίου.»