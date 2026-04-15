Πολιτική

Μαρινάκης για Μυλωνάκη: Ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 9 το πρωί – Eίναι δυνατός, ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη

«Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας», ανέφερε μεταξύ άλλων
Ο Παύλος Μαρινάκης
Photo / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που προκλήθηκε από ρήξη ανευρύσματος. Την ίδια ώρα, συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έστειλε μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας για την πορεία της υγείας του.

Ο Παύλος Μαρινάκης, μέσα από την ανάρτησή του, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν οι δικοί του άνθρωποι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους».

Παράλληλα, εξέφρασε την πίστη του ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης θα καταφέρει να ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή δοκιμασία, σημειώνοντας: «Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του», εκφράζοντας τη στήριξη όλων προς τον ίδιο και την οικογένειά του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.

Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του.

 

Από την πλευρά των γιατρών, ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, που πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση, ανέφερε ότι ο ασθενής νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ότι οι επόμενες 10 ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως και πολλοί συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του, με τον πρωθυπουργό μάλιστα να τον επισκέπτεται ξανά το βράδυ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
118
80
76
69
Newsit logo
Newsit logo