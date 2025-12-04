Μαρινάκης για Τσίπρα: Αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων – Κάποιους μάλιστα τους έβαλε στον εξώστη

Με ένα αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων παρομοίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης την χθεσινή (03/12/25) παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς.

«Δεν είδα κανένα rebranding. Σαν αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων ήταν», είπε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Reunion με τα ίδια πρόσωπα και πρωταγωνιστές που κάποιους μάλιστα τους έβαλε και στον εξώστη», τόνισε αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Χαρακτήρισε την συζήτηση παρωχημένη ότι δήθεν κάποιοι είναι προοδευτικοί. «Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ο κόσμος πάει μπροστά και επειδή μιλάμε για τον κ. Τσίπρα και μιλάει για καταλήψεις να πω ότι η κατάληψη στο ΑΠΘ έγινε βιβλιοθήκη», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν έχει περιθώρια ο κ. Τσίπρας για ενωμένη κεντροαριστερά είπε: «Δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο. Θεωρώ ότι οι ταμπέλες και οι διαχωριστικές γραμμές ανήκουν στο παρελθόν και τις πήρε μαζί της η υπερδεκαετής κρίση. Ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα και προτάσεις. Εγώ εύκολα λόγια άκουσα και καμία αυτοκριτική. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει μια σαφή θέση. Κάποια στελέχη του θεωρούν εν δυνάμει συνομιλητή τους τον κ. Τσίπρα».

Σε άλλο σημείο είπε: «Δυο χρόνια μετά επέστρεψε με τους ίδιους ανθρώπους και συνομιλητές. Μέχρι τώρα λέει ακριβώς τα ίδια. Είδατε εσείς κανένα νέο πρόσωπο; Θα μπορούσε πολύ απλά να συγκαλέσει μια κοινή συνεδρίαση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για να μην μπει σε αυτή την διαδικασία».

Τέλος, για τα περί πατριωτικής εισφοράς που είπε ο κ. Τσίπρας σχολίασε: «Πατριωτικές είναι μόνο οι φοροελαφρύνσεις και οι καταργήσεις φόρων. Αυτή είναι η άβυσσος που μας χωρίζει με τον κ. Τσίπρα και τους συντρόφους του. Οι μόνοι φόροι που μείωσε ως πρωθυπουργός ήταν για τα καζίνο και της τηλεοπτικές διαφημίσεις. Δεν θα τρελαθούμε».