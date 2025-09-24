Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ο πρωθυπουργός των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης είναι λογικό να μην καταλαβαίνει τη διάκριση των εξουσιών

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στην υπόθεση της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών.

Ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι υπουργός του είχε δηλώσει ότι λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης και οι υποθέσεις αυτές έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Action 24 ανέφερε χαρακτηριστικά… «Είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μία Δημοκρατία με διάκριση εξουσιών απαγορεύεται να παρέμβεις στη Δικαιοσύνη, ο Πρωθυπουργός που επί των ημερών του, όπως έχει δηλώσει ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, έτσι; Να λέμε αλήθειες, να μη μας πούνε και τοξικούς τα διάφορα μέσα, τα οποία θίγονται όταν μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης έχει πει ότι λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης και οι υποθέσεις αυτές έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη.

Άρα, ένας πρωθυπουργός που επί των ημερών του λειτουργούσε έτσι το «δικό του Μαξίμου» και παρενέβαινε στη Δικαιοσύνη, όπως έχει πει ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μία Δημοκρατία δεν έχει καμιά δουλειά η κυβέρνηση, όσο κι αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε όλοι δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο, σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Και να πω και κάτι: όσο και αν όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του, και το κυριότερο όσοι δεν έχουμε βιώσει κάτι τόσο τραγικό, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σε καμία περίπτωση, όταν έχουμε μία θέση ευθύνης, εκπροσωπούμε είτε την εκτελεστική εξουσία, είτε τη νομοθετική, οι βουλευτές, είτε την αντιπολίτευση, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, οφείλουμε να μη «βάζουμε νερό στο κρασί μας», ως προς τον σεβασμό στους θεσμούς. Αυτό δεν μας κάνει λιγότερο ανθρώπους, αλλά μας κάνει σίγουρα πιο συνεπείς στον ρόλο τον οποίο έχουμε, για όσο τον έχουμε».

«Η Ελλάδα ψηλώνει, η Ελλάδα μεγαλώνει»

Οσον αφορά στα ελληνοτουρκικά λέγοντας ότι η πολιτική που ασκεί η ΝΔ ψηλώνει την Ελλάδα. «Θα συνεχίσουμε και να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική, η οποία στο πεδίο έχει αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα και θα συνεχίσουμε να θεωρούμε σωστό τον διάλογο, να επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά το ένα δεν είναι προϋπόθεση του άλλου. Δηλαδή η πολιτική μας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση, η πολιτική μας, αρέσει δεν αρέσει, έχει σημασία ότι ψηλώνει την Ελλάδα, αυτό είναι το μόνο μας κριτήριο, το εθνικό συμφέρον και από εκεί και πέρα ναι, πιστεύουμε στον διάλογο. Διάλογος όμως σημαίνει διεκδίκηση, δε σημαίνει υποχώρηση, διάλογος σημαίνει όλα όσα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να αποτυπώνονται σε κάθε ευκαιρία.

Η Ελλάδα ψηλώνει, η Ελλάδα μεγαλώνει, να δούμε τι έγινε από την τελευταία συνάντηση- προσέξτε- από την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών και αυτή που θα γινόταν και τελικά δεν έγινε τι έχει μεσολαβήσει; Να σας πω εγώ τι έχει μεσολαβήσει. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, δηλαδή η κατοχύρωση των απώτατων δυνητικών ορίων της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης, έχει μεσολαβήσει η έλευση της Chevron, έχουν μεσολαβήσει δηλώσεις, επίσημες τοποθετήσεις σε επίσημα κείμενα της Ευρώπης για το παράνομο και άκυρο, κατά του παράνομου και άκυρου τουρκολυβικού μνημονίου και μια Ελλάδα, η οποία σε όλα τα επίπεδα, σε συνέχεια της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, την Ιταλία, της επέκτασης στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, ουσιαστικά μεγαλώνει στην πιο δύσκολη περίοδο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Αν δει κανείς το πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, το ίδιο επιτελείο, οι ίδιοι συνεργάτες, το ίδιο Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε σε ένα ολόκληρο πρόγραμμα με δεκάδες συναντήσεις και με ηγέτες άλλων κρατών και με σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής κοινότητας στην Αμερική, ξένους επενδυτές, ανθρώπους οι οποίοι, ουσιαστικά θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Ελλάδας να μεγαλώσει την πίτα σε όλα τα επίπεδα, και σε οικονομικό επίπεδο και να ισχυροποιηθεί διπλωματικά, ήταν λοιπόν μη πρόχειρη σε όλα τα υπόλοιπα κατά τον κ. Ανδρουλάκη και επειδή, προσέξτε, έγινε μία αναβολή – ακύρωση απ’ ό,τι φαίνεται από την Τουρκία, ο αρχηγός Αντιπολίτευσης της χώρας δέχεται ότι η προχειρότητα είναι από την πλευρά της Ελλάδας.

Γιατί; Γιατί τυχαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας να μην είναι στο κόμμα του. Ξέρετε δεν είναι όλα ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, μαύρο- άσπρο, ΠΑΟΚ- Άρης. Μεγαλώσαμε. Πρέπει να φύγουμε από το αμφιθέατρο – αναφέρομαι και στον κ. Ανδρουλάκη και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ενασχόληση στο παρελθόν. Έτσι; Όλοι μας μεγαλώσαμε. Εντάξει, ξεκινήσαμε, βρήκαμε μια δουλειά, μπήκαμε στην πολιτική, ο καθένας ακολούθησε μια πορεία. Όταν μιλάμε για τη χώρα μας δεν πρέπει να μιλάμε με αυτούς τους όρους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. «Το απάντησε και η Δικαιοσύνη. Σε περίπτωση που γίνει αίτημα με συγκεκριμένη διατύπωση που προβλέπει ο νόμος, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου Εφετών Λάρισας. Τελεία. Το αν θα γίνει δεκτό ή όχι το αίτημα, έχει να κάνει με τη διατύπωση του αιτήματος και την κρίση της Δικαιοσύνης. Δεν είναι δουλειά δικιά μας να υποδείξουμε σ’ έναν πρόεδρο Εφετών, σ’ έναν Εισαγγελέα, σ’ έναν οποιοδήποτε δικαστικό λειτουργό πώς θα κάνει τη δουλειά του. Αυτό συνιστά ευθεία παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών, μία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη και έχει τις προεκτάσεις τις οποίες φαντάζεστε για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου.

Το ξανά λέω, διαχωρίζω έναν πατέρα στον οποίο είμαστε όλοι δίπλα και δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί ζούμε στην εποχή της «κοπτοραπτικής» που δηλώσεις μας, απαντήσεις μας, κατά των κομμάτων μετατρέπονται δόλια σε υποτιθέμενες δηλώσεις μας κατά συγγενών ή πολιτών, δεν αναφέρομαι ούτε στην κοινωνία, ούτε προφανώς σε αυτόν τον πατέρα, ούτε και στους άλλους γονείς, αναφέρομαι στο πολιτικό σύστημα, στην αντιπολίτευση. Και είναι δύο ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να τα απαντήσουν, γιατί ξέρουν ποια είναι η απάντηση, αδυνατούν, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τους τα θέτετε επίμονα: πρώτον, ζητάνε ευθεία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη; Το κάνουν, αλλά πρέπει να το πούνε, για να καταλάβουμε ποιος είναι ο καθένας και τι ρόλο διαδραματίζει στη χώρα και το δεύτερον, ποιος δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη; Ποιος;

Στην ερώτηση αν η ΝΔ έχει περεκκλίνει από την ιδεολογική της ταυτότητα ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε… «Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και την παράταξη και την πολιτική μας και μάλιστα να ασκούμε μια πολιτική, αυτό έχει σημασία, η οποία εννοεί στην πράξη, επί των ημερών του Κ. Μητσοτάκη, κάθε λέξη της Ιδρυτικής Διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας, επί των ημερών του Εθνάρχη Κ. Καραμανλή. Τι πιο Νέα Δημοκρατία είναι από τις 85 μειώσεις φόρων; Η πιο φιλελεύθερη οικονομική πολιτική που έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια, επί Κ. Μητσοτάκη έγινε. Ποια πιο κοινωνικά δίκαιη, γιατί και αυτό είναι συστατικό στοιχείο της Νέας Δημοκρατίας, είναι η πολιτική δημιουργίας μισού εκατομμυρίου, 500.000 νέων θέσεων εργασίας;

Πόσο πιο υπερήφανη ήταν η Ελλάδα, σε σχέση με την περίοδο όπου αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μεταναστευτικό, προστάτευσε τα σύνορά της, έκανε προγράμματα εξοπλιστικά που δεν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε, μίλησε ξεκάθαρα για την άρση του casus belli, για να πάρει το οτιδήποτε η Τουρκία από εξοπλιστικό πρόγραμμα από την Ευρώπη και αυτό έγινε δεκτό; Δηλαδή το να μπορείς να βάλεις τον δικό σου όρο και να υπάρχει ομοφωνία, το πετύχαμε εμείς. Πότε ξανά η Ελλάδα, μία χώρα η οποία ταλαιπωρήθηκε από όλους αυτούς τους παραβατικούς των πανεπιστημίων – με μεγάλη καθυστέρηση, θα πω εγώ, και με ευθύνη και της δικής μας παράταξης – που φοβηθήκαμε έφτασε στο σημείο – το αυτονόητο – να ξεκινάνε τα πανεπιστήμια χωρίς καμία κατάληψη. Πόσα χρόνια μιλούσαμε και στην ΟΝΝΕΔ και στη Νέα Δημοκρατία και στην κοινωνία για μη κρατικά πανεπιστήμια;»