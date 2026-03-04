Μέση Ανατολή: «Ξεκάθαρη η θέση μας για την Κύπρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δήλωση Μαντζουράνη – Ραγκούση

Με μια διαρροή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ώρες γύρω από τη στάση του κόμματος στο θέμα της Κύπρου, απαντώντας σε δημοσιεύματα περί «θολής γραμμής» ή διάστασης στο εσωτερικό. Η παρέμβαση έρχεται στον απόηχο και της κοινής δήλωσης των Γιάννη Μαντζουράνη και Γιάννη Ραγκούση, η οποία έδωσε νέα τροφή στη δημόσια συζήτηση για τον τόνο και το περιεχόμενο της κομματικής γραμμής εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Πηγές της Κουμουνδούρου σημειώνουν ότι αντιμετωπίζουν «με έκπληξη και απορία» τις αναφορές περί ανύπαρκτων διαφωνιών και «θολής» θέσης και του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα τα δύο στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας, Γιάννης Μαντζουράνης και Γιάννης Ραγκούσης, έσπευσαν να υπογραμμίσουν, με τρόπο κατηγορηματικό, την ανάγκη συνδρομής στη Μεγαλόνησο. Σε κοινή δήλωσή τους, κάνουν λόγο για «απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών» και, «αν χρειαστεί», δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, που –όπως σημειώνουν– θα υπερασπιστούν «την αμυντική ακεραιότητα του νησιού».

«Από την πρώτη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του ήταν ξεκάθαροι όσον αφορά την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο», αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, παραθέτοντας αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή. Επικαλούνται τη χθεσινή του παρέμβαση («σαφέστατα είμαστε δίπλα στον Κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί») και τη σημερινή ομιλία του («η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη»), ως ενδεικτικές της «γραμμής» που, όπως υποστηρίζουν, ακολουθεί σταθερά η ηγεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κοινή δήλωση δεν απευθύνεται στην ηγεσία, αλλά στρέφεται κυρίως προς στελέχη της Νέας Αριστεράς και, δευτερευόντως, προς πρόσωπα στον ευρύτερο χώρο που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις συνδέοντας την αποστολή μέσων με κίνδυνο «εμπλοκής» της Ελλάδας. Εκτιμάται ότι με την τοποθέτησή τους θέτουν το ζήτημα της πατριωτικής γραμμής, όχι τόσο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όσο στο εσωτερικό της ευρύτερης κεντροαριστεράς και ενώ είναι ανοικτή η προοπτική της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.