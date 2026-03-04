Πολιτική

Μέση Ανατολή: «Ξεκάθαρη η θέση μας για την Κύπρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δήλωση Μαντζουράνη – Ραγκούση

Πηγές της Κουμουνδούρου επικαλούνται δύο πρόσφατες παρεμβάσεις του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή, στον απόηχο των δημοσιευμάτων περί εσωτερικών διαφοροποιήσεων
γραφεία ΣΥΡΙΖΑ

Με μια διαρροή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ώρες γύρω από τη στάση του κόμματος στο θέμα της Κύπρου, απαντώντας σε δημοσιεύματα περί «θολής γραμμής» ή διάστασης στο εσωτερικό. Η παρέμβαση έρχεται στον απόηχο και της κοινής δήλωσης των Γιάννη Μαντζουράνη και Γιάννη Ραγκούση, η οποία έδωσε νέα τροφή στη δημόσια συζήτηση για τον τόνο και το περιεχόμενο της κομματικής γραμμής εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Πηγές της Κουμουνδούρου σημειώνουν ότι αντιμετωπίζουν «με έκπληξη και απορία» τις αναφορές περί ανύπαρκτων διαφωνιών και «θολής» θέσης και του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα τα δύο στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας, Γιάννης Μαντζουράνης και Γιάννης Ραγκούσης, έσπευσαν να υπογραμμίσουν, με τρόπο κατηγορηματικό, την ανάγκη συνδρομής στη Μεγαλόνησο. Σε κοινή δήλωσή τους, κάνουν λόγο για «απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών» και, «αν χρειαστεί», δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, που –όπως σημειώνουν– θα υπερασπιστούν «την αμυντική ακεραιότητα του νησιού».

«Από την πρώτη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του ήταν ξεκάθαροι όσον αφορά την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο», αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, παραθέτοντας αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή. Επικαλούνται τη χθεσινή του παρέμβαση («σαφέστατα είμαστε δίπλα στον Κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί») και τη σημερινή ομιλία του («η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη»), ως ενδεικτικές της «γραμμής» που, όπως υποστηρίζουν, ακολουθεί σταθερά η ηγεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κοινή δήλωση δεν απευθύνεται στην ηγεσία, αλλά στρέφεται κυρίως προς στελέχη της Νέας Αριστεράς και, δευτερευόντως, προς πρόσωπα στον ευρύτερο χώρο που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις συνδέοντας την αποστολή μέσων με κίνδυνο «εμπλοκής» της Ελλάδας. Εκτιμάται ότι με την τοποθέτησή τους θέτουν το ζήτημα της πατριωτικής γραμμής, όχι τόσο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όσο στο εσωτερικό της ευρύτερης κεντροαριστεράς και ενώ είναι ανοικτή η προοπτική της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
127
99
97
79
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης από Αρσάκειο: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι θωρακισμένη και μακριά από αμφισβητήσεις»
Στην εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του ΣτΕ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και στον ρόλο της Κομισιόν ως «τελικού κριτή» του κράτους δικαίου
Μητσοτάκης στο Αρσάκειο
Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για την αποστολή φρεγατών και F-16, την αυξημένη επιφυλακή και τους επαναπατρισμούς, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για την εκλογική περιφέρεια κατοίκων εξωτερικού και για την «πολιτικοποίηση» των υποκλοπών
Παύλος Μαρινάκης
Πυρά της αντιπολίτευσης για την «εμπλοκή» της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή: Τα δύσπεπτα φασόλια, ο Λουδοβίκος και οι βάσεις των ΗΠΑ
Η συζήτηση στην Ολομέλεια εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση για την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, τον ρόλο των ελληνικών υποδομών και την αμυντική συνδρομή προς την Κύπρο, με το σχέδιο νόμου για την επιστολική ψήφο να περνά σε δεύτερο πλάνο
Βουλή
12
Ρήγμα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ: Ραγκούσης και Μαντζουράνης υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο
Με κοινή δήλωση τα στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν «απροϋπόθετη» στήριξη της Μεγαλονήσου με φρεγάτες και μαχητικά, στον απόηχο των εσωκομματικών ζυμώσεων για τη στάση απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν
Μαντζουράνης και Ραγκούσης
Νίκος Δένδιας για απόφαση Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου»
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι η δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα μέσα να προστατεύεται από εγκληματικές οργανώσεις που δρουν υπό τον μανδύα κόμματος και έκανε αναφορά στις πρωτοβουλίες του από το 2012
Δίκη Χρυσής Αυγής, Εφετείο
Μητσοτάκης κατά Κουτσούμπα για την Κύπρο και αιχμές για «πατριώτες της φακής»: «Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές»
Ο πρωθυπουργός πήρε τον λόγο αμέσως μετά την παρέμβαση του γγ του ΚΚΕ, απορρίπτοντας την κριτική περί «εμπλοκής» και μιλώντας για «αμηχανία» κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Κυριάκος Μητσοτάκης 79
Newsit logo
Newsit logo