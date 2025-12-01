Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Εκλογές την Άνοιξη του 2027 – Μόνο με πολιτική σταθερότητα θα διατηρηθεί η ανάπτυξη

Την εικόνα μιας Ελλάδας διαφορετικής από εκείνη που γνώριζαν πριν από λίγα χρόνια περιέγραψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια ιστορία σύγκλισης με την Ευρώπη και τόνισε ότι στη χώρα μας έχουμε αύξηση στο πραγματικό καθαρό εισόδημα 22% σε 6 χρόνια.

«Άρα», είπε, «αυτή πρέπει να είναι μια ιστορία σύγκλισης, προσέγγισης με την Ευρώπη -και γιατί να μην ξεπεράσουμε την Ευρώπη σε ορισμένους, τουλάχιστον, τομείς πολιτικής. Πιστεύω ότι υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, σε αυτό το Συνέδριο, ότι θα παραμείνουμε απόλυτα προσηλωμένοι στις μεταρρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι έχουμε εισέλθει στο τρίτο έτος της κυβερνητικής μας θητείας. Υπάρχει η παράδοση οι κυβερνήσεις να «πατούν φρένο» καθώς πλησιάζουν οι εκλογές. Δεν σκοπεύω να το κάνω αυτό. Θα συνεχίσω τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πολλές εκ των οποίων θα φέρουν το επόμενο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή μας πορεία, μετά τις επόμενες εκλογές».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις, επιτυγχάνοντας σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά διαθέτει επίσης δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει τα νοικοκυριά, μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, και να συνεχίσει να προωθεί μία ατζέντα που ευνοεί την ανάπτυξη.

«Πιστεύω ότι είναι αυτός ο συνδυασμός δημοσιονομικής σταθερότητας και πολύ ταχείας μείωσης του χρέους μας ως ποσοστό του ΑΕΠ -πιστεύω ότι αυτή είναι μια από τις βασικές μου υποχρεώσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα κληρονόμησε, ως αποτέλεσμα της κρίσης και παρ’ όλα όσα συνέβησαν με το ελληνικό χρέος, ένα τεράστιο χρέος. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με καθαρή συνείδηση, όταν γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά αυτό το τεράστιο χρέος», τόνισε.

Αναφερόμενος στο μέλλον είπε ότι στόχος είναι οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ να ξεπεράσουν το 20%. «Αυτή, για μένα, είναι μια ατζέντα, όχι μόνο για το επόμενο έτος, αλλά για τα επόμενα πέντε χρόνια. Διότι, κοιτάζοντας τον εκλογικό κύκλο, έχω ένα πολύ σαφές σχέδιο για το πού πρέπει να πάμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρέπει λοιπόν να οραματιστούμε πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2030. Ή, αν θέλω να είμαι πιο φιλόδοξος, πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2040», υπογράμμισε.

Επανέλαβε την ανάγκη σταθερής κυβέρνησης στην Ελλάδα και σημείωσε ότι «Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση και την πρόοδο της χώρας. Για τον λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις κάλπες του 2027».

Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και υπενθύμισε ότι «τον Απρίλιο του 2023 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι θα παίρναμε το 33% και λάβαμε το 41%».