Μητσοτάκης για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας

«Η ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατεύεται με κάθε κόστος»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Doug Burgum, στο Μέγαρο Μαξίμου / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τον αποτροπιασμό και την θλίψη του για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό το βράδυ της Τετάρτης (10/09/25), ενώ μιλούσε μπροστά σε περίπου 3.000 άτομα στη Γιούτα των ΗΠΑ εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε μία φορά από κοντινή ταράτσα σε μια «στοχευμένη επίθεση».

«Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό και τη θλίψη μου για την ειδεχθή δολοφονία του Charlie Kirk. Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας και η ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατεύεται με κάθε κόστος», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει σοκ στην αμερικανική και όχι μόνο, κοινή γνώμη. 

Πολιτική
