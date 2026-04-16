Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Τα μόνα απατηλά όνειρα είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός»

Μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στη δευτερολογία του πρωθυπουργού κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να σηκώσει περαιτέρω τους τόνους, αμφισβητώντας ευθέως τόσο την πολιτική όσο και τη θεσμική αξιοπιστία της κυβέρνησης, ενώ επανήλθε με αιχμές για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

«Τα μόνα απατηλά όνειρα σ’ αυτό το κοινοβούλιο είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στις αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί εκλογικής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος επανέλαβε το αίτημά του για προσφυγή στις κάλπες, καλώντας τον πρωθυπουργό «να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό», ενώ με εμφανή δόση ειρωνείας πρόσθεσε: «Αν δεν σας αρέσει ο τρόπος που το έχω εκφέρει, να μου πείτε πώς σας αρέσει, μήπως τις κάνετε ακόμα γρηγορότερα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι, αντί να απαντήσει επί της ουσίας στα ζητήματα που έθεσε η αντιπολίτευση, επέλεξε μια ρητορική που δεν συνάδει –όπως είπε– με το θεσμικό βάρος της θέσης του. «Μιλούσατε ως θαμώνας καφενείου, ως ψυχολόγος, ως τρολ του διαδικτύου, αλλά πάντως όχι ως πρωθυπουργός με το κύρος και τη σοβαρότητα που πρέπει να έχει ο πρωθυπουργός της χώρας», ανέφερε, επιδιώκοντας να αποδομήσει πλήρως το ύφος της παρέμβασης του κ. Μητσοτάκη.

Αιχμές για Ντίλιαν και υποκλοπές

Στο επίκεντρο της επίθεσής του βρέθηκε εκ νέου η υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αποφεύγει συστηματικά να τοποθετηθεί για τις καταγγελίες που αγγίζουν τον πυρήνα της υπόθεσης Predator και ειδικότερα για τον ρόλο του Ταλ Ντίλιαν.

«Ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει ως Νίξον τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θα μιλήσετε ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε;», είπε, διερωτώμενος γιατί ο πρωθυπουργός αφιέρωσε ώρα ολόκληρη στην αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση χωρίς να πει «ένα σχόλιο για τον εκβιασμό του Ντίλιαν».

Στην ίδια γραμμή, ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί και για τη σημερινή ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία –όπως υποστήριξε– εγκαλεί ευθέως την κυβέρνηση για παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης. «Σας καλούν να απέχετε από ενέργειες που υπονομεύουν τους δικαστικούς λειτουργούς. Σέβεστε τελικά τη Δικαιοσύνη;» διερωτήθηκε, για να προσθέσει σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο ότι «ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ», αναφερόμενος στο ζήτημα της έγγραφης ενημέρωσής του από την ΕΥΠ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στο ερώτημα αν η κυβέρνηση υιοθετεί τις φωνές εκείνες που, όπως είπε, αμφισβητούν ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Θα καταργήσετε με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Πείτε το. Το λένε τα στελέχη σας, το υιοθετείτε κ. Μητσοτάκη;» ανέφερε, επιχειρώντας να συνδέσει την κυβερνητική στάση με μια ευρύτερη διολίσθηση προς λογικές αντιθεσμικές και αντιευρωπαϊκές.

«Σε ποιες άλλες κανονικές ευρωπαϊκές χώρες ακούγονται αυτά τα πράγματα;» είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει «να πηγαίνει χέρι-χέρι με τα παιδιά του Καρατζαφέρη και τον ακροδεξιό τραμπισμό».

Στην αντεπίθεση για τα ρουσφέτια

Απαντώντας στην προσπάθεια του πρωθυπουργού να μεταφέρει τη συζήτηση στις παθογένειες του παλαιού κομματικού κράτους, ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να αντιπολιτευθεί το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’70 και του ’80, προκειμένου να αποφύγει τις δικές του ευθύνες.

«Μιλάτε για ρουσφέτι. Έρχεται ο πρωθυπουργός και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση του ’70 και του ’80 και κατηγορεί εμένα για ρουσφέτι ο κ. Μητσοτάκης, χρησιμοποιώντας και τα λόγια ενός ανθρώπου που δεν είναι στη ζωή και δεν μπορεί να του απαντήσει», ανέφερε.

Σε μία από τις πιο αιχμηρές αποστροφές της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέτεινε στον πρωθυπουργό λόγια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από την αυτοβιογραφία του. «Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι, που αν βάλεις τους διορισμούς που έχουν κάνει στη σειρά θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες», είπε, για να διαβάσει απόσπασμα που, όπως υποστήριξε, αποτυπώνει τη δική τους πολιτική παράδοση: «Κάναμε ρουσφέτια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία… εγώ έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια και φυσικά διόριζα, διόριζα όσους ήθελα…».

«Αυτά δεν τα έχει πει εμένα ούτε ο προπάππους μου ούτε ο πατέρας μου. Ο δικός σας πατέρας και πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τα έχει πει στην αυτοβιογραφία του», ανέφερε, για να καταλήξει: «Ό,τι κάνατε το 1951 με το ρουσφέτι κάνετε και το 2026 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Στο ίδιο πλαίσιο, απάντησε και στις κυβερνητικές αιχμές περί «κουμπάρων», λέγοντας ότι ουδείς έχει επικαλεστεί το όνομά του για να εξασφαλίσει παράνομα χρήματα ή διευκολύνσεις. «Με τη δική μου πλάτη δεν έχουν πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ από τον ελληνικό λαό. Με τη δική σας πλάτη τον έχουν κατακλέψει, κ. Μητσοτάκη», τόνισε.

Υποκλοπές: «Η υπόθεση επιστρέφει»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ιδιαίτερα και στη δικαστική πτυχή της υπόθεσης των υποκλοπών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει κάθε κριτική στη Δικαιοσύνη ως επίθεση, ενώ στην πραγματικότητα –όπως υποστήριξε– εκείνη είναι που πιέζει και απαξιώνει τη θεσμική λειτουργία.

«Εσείς επιτίθεστε στη Δικαιοσύνη, εγώ σχολιάζω τη Δικαιοσύνη», είπε, κάνοντας ειδική αναφορά στη νεότερη δικαστική εξέλιξη που, κατά την εκτίμησή του, ανατρέπει όσα είχαν προβληθεί από την κυβέρνηση και τη δικαστική ηγεσία ως τελειωμένα. «Τι έχουν να πουν σήμερα μετά την απόφαση-σταθμό του μονομελούς πλημμελειοδικείου ο κ. Ζήσης και η κ. Αδειλίνη, που είχαν καταλήξει αναντίλεκτα ότι δεν υφίσταται σύνδεση του κράτους με το Predator;» διερωτήθηκε.

Οπως είπε, «σήμερα η υπόθεση επιστρέφει για να ερευνηθούν εκ νέου όσα εκείνοι αρχειοθέτησαν άρον-άρον», ενώ κατηγόρησε τις εισαγγελικές αρχές για καθυστερήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραγραφή αδικημάτων. «Οσο οι δικογραφίες θα κάνουν βόλτες μεταξύ Ευελπίδων και λεωφόρου Αλεξάνδρας, κάθε μέρα που περνά θα παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», ανέφερε.

Παράλληλα, ζήτησε από τη Δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα τον Ταλ Ντίλιαν, ώστε να καταθέσει όσα, όπως είπε, ισχυρίζεται περί προμήθειας του Predator στην ελληνική κυβέρνηση και σε κρατικές υπηρεσίες. «Δεν διανοούμαι ότι ο κ. Ντίλιαν δεν θα διαβεί το κατώφλι των εισαγγελικών αρχών της χώρας άμεσα για να προσκομίσει όλα τα στοιχεία», είπε.

Και συνέχισε με ευθεία πρόκληση προς την κυβέρνηση: «Εδώ λοιπόν να δούμε, θα τον καλέσει η ελληνική Δικαιοσύνη; Για να μάθει ο λαός την αλήθεια και ποιος είναι πίσω από το παρακράτος. Αυτός; Εσείς; Ή και οι δύο μαζί, όπως πιστεύουμε εμείς και οι περισσότεροι στη χώρα μας;».

Βολές για ΕΥΠ, Λαβράνο, Δένδια και Χατζηδάκη

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους μίλησε και για την ΕΥΠ, κατηγορώντας προσωπικά τον πρωθυπουργό ότι μετέτρεψε την υπηρεσία σε «παραμάγαζο». «Εσείς την κάνατε παραμάγαζο του Λαβράνου και του Ντίλιαν», είπε.

Στο ίδιο σκέλος της παρέμβασής του, έθεσε σειρά ερωτημάτων με αιχμές εθνικής ασφάλειας, αναφερόμενος σε πρόσωπα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, βρέθηκαν υπό παρακολούθηση. «Σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν στόχος ο υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας, που είχε διαχειριστεί κρίσιμες εθνικές υποθέσεις, και δεν θα άνοιγε μύτη; Σε ποια χώρα θα είχε παγιδευτεί ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αρχηγός της Αστυνομίας, εισαγγελείς, και δεν θα άνοιγε μύτη;» ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κωστή Χατζηδάκη, ζητώντας απαντήσεις για τους λόγους εθνικής ασφάλειας που, κατά τις σχετικές διαδικασίες, χρησιμοποιήθηκαν για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του. «Η άρση των απορρήτων των επικοινωνιών του κ. Χατζηδάκη γίνεται με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι; Θέλουμε να μάθουμε τώρα. Είναι ο στενότερος συνεργάτης σας», είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

Πίεση για Λαζαρίδη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αποσιώπησε πλήρως την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, παρότι –όπως υποστήριξε– προηγήθηκε παραδοχή που δεν αφήνει περιθώρια πολιτικής κάλυψης.

«Κουβέντα για το προσωπικό σας ρουσφέτι. Πριν από λίγες ώρες παραδέχθηκε ότι παρανόμησε. Δηλαδή θα μείνει στο υπουργικό συμβούλιο κάποιος που παρανόμησε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, κ. Μητσοτάκη; Θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε; Εκτός αν το κρατάτε για την ομορφιά του…», είπε, σε μία από τις πλέον επιθετικές αναφορές της δευτερολογίας του.

Δεν παρέλειψε, επίσης, να κατηγορήσει τον πρωθυπουργό για ανακολουθία σε σχέση με όσα, όπως είπε, είχε διαφημίσει στις Βρυξέλλες για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. «Διαφημίσατε ότι θα κόψετε τον γόρδιο δεσμό της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από το υπουργικό συμβούλιο δίνοντας λόγο στις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, αλλά τους κοροϊδέψατε», ανέφερε.

Η συνταγματική αναθεώρηση

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να εμφανιστεί ως δύναμη θεσμικής αντιπρότασης, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει δημόσια τις δικές του θέσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, αλλά και στη συνταγματική κατοχύρωση της Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ώστε –όπως είπε– να μπορεί να ελέγχει αποτελεσματικά το πολιτικό χρήμα.

Ωστόσο, το πολιτικό του συμπέρασμα ήταν σαφές και αυστηρό. «Στην πολιτική, για να σε εμπιστευτούν, πρέπει να έχεις αξιοπιστία και πολιτικό ήθος και πάνω απ’ όλα σεβασμό στον λαό. Τίποτα από αυτά δεν έχετε», ανέφερε.

Και ολοκλήρωσε επαναφέροντας την απαίτηση για άμεση προσφυγή στις κάλπες: «Γι’ αυτό, εκλογές να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό. Και αν δεν σας αρέσει ο τρόπος που το έχω εκφέρει, να μου πείτε πώς σας αρέσει μήπως τις κάνετε ακόμα γρηγορότερα».