Τσάρλι Κερκ: Βίντεο δείχνει άνδρα να τρέχει σε κοντινή ταράτσα μετά τη δολοφονία του

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δολοφόνου του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ. Νέο βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τρέχει σε κοντινή ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς.

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης των πυροβολισμών που έπεσαν την Τετάρτη (10.09.2025) στη Γιούτα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να πεθάνει ο Τσάρλι Κερκ, ο συντηρητικός, ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Το μοναδικό στοιχείο που έχουν για την ώρα οι Αρχές φέρεται να είναι μια φιγούρα που έχει καταγραφεί σε ταράτσα απέναντι από το σημείο στο οποίο μιλούσε ο Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης.

Σημειώνεται ότι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή στο προαύλιο πανεπιστημίου στις ΗΠΑ και αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι.

Breaking: Video shows an individual running on a nearby rooftop after Charlie Kirk assassination. pic.twitter.com/Q4g9zxIust — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 10, 2025

Ο Κερκ δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ενώ μιλούσε μπροστά σε περίπου 3.000 άτομα. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε μία φορά από κοντινή ταράτσα σε μια «στοχευμένη επίθεση».

Η στιγμή που ο Κερκ δέχεται τη σφαίρα – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Otro ángulo del disparo a Charlie Kirk. La izquierda siempre es asesina. pic.twitter.com/WFsXEEBBZG — IRON (@GordoSuperavit) September 10, 2025

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media, λίγα δευτερόλεπτα πριν τον πυροβολισμό, φαίνεται ο Τσάρλι Κερκ να μιλάει στο κοινό του. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως εκείνη τη στιγμή είχε συνομιλία με έναν άνθρωπο από το κοινό για τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι όλα δείχνουν πως «μόνο ένα άτομο εμπλέκεται στη δολοφονία» και χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ «πολιτική δολοφονία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για «μια σκοτεινή μέρα για την Αμερική» και κατηγόρησε τη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» ότι τροφοδοτεί την πολιτική βία.

Συγκλονιστικά βίντεο έχουν καταγραφεί από την πανεπιστημιούπολη. Επικράτησαν σκηνές πανικού.

Charlie Kirk was shot during his Utah event. Chaos broke out as the crowd ran for safety. Authorities are still investigating. Violence should never be the answer. pic.twitter.com/41jxSBpDYa — John W James III (@John_W_James3rd) September 11, 2025

Ακόμα ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει δύο άνδρες να στεκονται πίσω από τον Κερκ και να κάνουν κάποιες «περίεργες κινήσεις» πριν ο ακτιβιστής πέσει νεκρός.

Την ίδια ώρα, δριμεία είναι η κριτική που ασκείται για την απουσία μέτρων ασφαλείας στην ομιλία του 31χρονου και πατέρα δύο παιδιών, που θεωρείτο η φωνή του Τραμπ στη νεολαία των ΗΠΑ.

Τα τελευταία λόγια του Κερκ

Ο Κερκ, που καθόταν κάτω από μια σκηνή και, φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου πήρε το μικρόφωνο για να τον προκαλέσει, συζητώντας μαζί του για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε το μέλος του κοινού, με προκλητική διάθεση προς τον ακτιβιστή.

Η απάντησή του ήταν «πολλοί», με το πλήθος να αντιδρά έντονα. Ακολούθως, ο ίδιος άνθρωπος είπε στον Κερκ ότι ο αριθμός ήταν «πέντε», ρωτώντας αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, πριν η σφαίρα τον χτυπήσει και τον ρίξει από την καρέκλα του, καθώς αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.