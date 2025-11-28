Μητσοτάκης: Η ΕΕ οφείλει να είναι παρούσα με πράξεις γιατί θα την προσπεράσει η ιστορία – Μέτσολα: Η «επιστροφή» της Ελλάδας είναι φανταστική

«Σας καλωσορίζω με χαρά στην Ελλάδα, σε μια στιγμή μάλιστα που δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη καθώς η παρουσία σας συμπίπτει με τα εγκαίνια του Europa Experience», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Τόνισε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τέτοια εγχειρήματα είναι κρίσιμα σε μία εποχή που οι φωνές των λαϊκιστών εκ δεξιών και αριστερών ακούγονται πολύ δυνατά και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε ειδικά τους νέους μας γιατί η Ένωση συμβάλει στην ειρήνη αλλά και στην ευημερία της ηπείρου μας. Εξήγησε ότι συζήτησαν αναλυτικά με την κ. Μέτσολα ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνου του 2027.

«Αυτό στο οποίο κατ’ αρχάς συμφωνούμε είναι ότι οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και γενναίες και δυναμικές απαντήσεις. Πολύ περισσότερο όταν η πολύ ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά. Να κάνει στρατηγικές επιλογές πια οι οποίες θα είναι κρίσιμες όχι μόνο για την ευημερία των λαών της αλλά και για την ασφάλειά τους. Αλλά και να ενδυναμώσει παράλληλα τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και επανέλαβαν την ανάγκη της παροχής ουσιαστικής στήριξης προς τους αμυνόμενους Ουκρανούς, κατεύθυνση στην οποία κινήθηκαν και πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τις προηγούμενες μέρες με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. «Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι πρέπει να είναι και μία ειρήνη συμβατή με τα συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών. «Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα όχι με λόγια αλλά με πράξεις», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι μίλησαν αρκετά για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. «Συμφωνούμε επί της αρχής στην ανάγκη να εφαρμοστούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα αφετέρου στην απαίτηση για μία πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία θα προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη». Ειδική μνεία έκανε στην ανάγκη για ενεργειακή ένωση ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους συγκλίνουσες χαμηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Η Ελλάδα είναι η πιο αξιόπιστη σύμμαχος

«Συναντιόμαστε σε μια περίοδο που είναι πιο σημαντικό από ποτέ να είμαστε ενωμένοι ως ΕΕ. Η Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι η πιο αξιόπιστη σύμμαχος. Η επιστροφή της Ελλάδας είναι φανταστική, είπε η Πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου. «Οικονομικά και δημοσιονομικά θέτετε τον τόνο. Η ανεργία έπεσε από το 27% κάτω από το 10% οι θέσεις εργασίας επιστρέφουν το ίδιο και οι επενδύσεις. Από το 2021 η Ελλάδα έχει αναπτυχθεί με τους πιο γρήγορους ρυθμούς στην Ευρωζώνη και οι προβλέψεις είναι εντυπωσιακές για την ανάπτυξη».

Και συνέχισε: «Πρέπει να σχολιάσω ότι ηγηθήκατε της επιστροφής της Ελλάδας. Ακόμα και όταν κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις απαντάτε με ευθύτητα. Μιλήσαμε για την Ουκρανία και είμαστε αποφασισμένοι να τελειώσει ο πόλεμος. Το ειρηνευτικό σχέδιο μας βοηθά να κάνουμε βήματα προόδου. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ξεκάθαρο ότι κάθε συμφωνία πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής και με την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να αποφασίζεται τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Ευχαριστώ για την συμβολή της Ελλάδας στην στήριξη της Ουκρανίας. Είμαι ευγνώμων για την βοήθεια όλων των Ελλήνων ευρωβουλευτών στο μεταναστευτικό. Η εμπειρία σας θα μας βοηθήσει. Έχουμε ένα έργο να διεκπεραιώσουμε οι προκλήσεις αυξάνονται αλλά θα τα καταφέρουμε».