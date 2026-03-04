Μητσοτάκης κατά Κουτσούμπα για την Κύπρο και αιχμές για «πατριώτες της φακής»: «Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές»

Στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την επιστολική ψήφο των αποδήμων πήρε έντονα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαπολύει επίθεση τόσο κατά του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, όσο και κατά κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι με την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο «βαθαίνει η εμπλοκή» της χώρας στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Μέση Ανατολή. Απευθυνόμενος στον γγ του ΚΚΕ, ο πρωθυπουργός αντέτεινε ότι θα περίμενε «μεγαλύτερη υπευθυνότητα», τονίζοντας πως «μετά από τόσες δεκαετίες» η Ελλάδα συνδράμει την Κυπριακή Δημοκρατία «σε μια τόσο κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα πυρά του προς τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις τους στην απόφαση για στρατιωτική ενίσχυση της Κύπρου. «Διέκρινα μια αμηχανία», είπε, για να επανέλθει με αιχμηρή αναφορά σε παλαιότερη φράση του περί «πατριωτών της φακής», προσθέτοντας σκωπτικά ότι «μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές». «Δεν μπορώ να μην σχολιάσω και διάφορες φωνές από κόμματα και στελέχη στα δεξιά της ΝΔ που ενώ ήταν πάντα υπέρμαχοι να επιστρατεύει η χώρα την ισχύ της διαπίστωσα μια αμηχανία για την πρωτοβουλία αυτή της ελληνικής κυβέρνησης. Είχα χαρακτηρίσει όλους αυτούς “πατριώτες της φακής” και μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές» είπε χαρακτηριστικά.

Αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο

Στη δευτερολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στο θεσμικό σκέλος της συζήτησης για την επιστολική ψήφο, υπογραμμίζοντας ότι «είναι θετικό ότι συμφωνούμε επί της αρχής» και εκφράζοντας την προσδοκία να συγκεντρωθεί ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή. Όπως είπε, τον προβλημάτισαν δύο ζητήματα, με πρώτο τον τρόπο εκλογής των εκπροσώπων εκτός επικρατείας σε περίπτωση διπλών εκλογών, σημειώνοντας ότι ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό να υπάρξει σχετική διάταξη ώστε να ισχύσει το νέο σύστημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει «μια χειρονομία καλής θέλησης», προτείνοντας να κατατμηθεί η μεγάλη περιφέρεια του εξωτερικού σε τρεις μονοεδρικές: μία για Ευρώπη–Αφρική–Μέση Ανατολή, μία για Βόρεια και Νότια Αμερική και μία για Ασία–Ωκεανία. «Είστε σύμφωνος κ. Ανδρουλάκη;» ανέφερε, για να προσθέσει ότι γνωρίζει πως θα υπάρξει διαφωνία, παραπέμποντας σε συζήτηση που –όπως είπε– είχε γίνει και στη διακομματική, αφήνοντας αιχμές ότι «υπάρχει εδώ ένα στοιχείο υποκρισίας», καθώς τότε είχε διατυπωθεί ένσταση ότι μια τέτοια ρύθμιση ευνοεί τη ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός αντέδρασε, επίσης, και στην επισήμανση ότι η χώρα «θυμάται την ομογένεια μόνο προεκλογικά», λέγοντας ότι υπάρχει «εθνική στρατηγική απόδημου ελληνισμού» και ότι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης εντάσσονται σε αυτήν, κάνοντας ειδική αναφορά και σε ενέργειες που –κατά τον ίδιο– συνδέονται με την αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας από την UNESCO.