Μητσοτάκης, Κουτσούμπας, Ανδρουλάκης και Τσίπρας χορεύουν πεντοζάλι χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί άφησαν για λίγο τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, πιάστηκαν χέρι - χέρι και έσυραν τον χορό
Όταν το ΑΙ κάνει τα απίθανα, πιθανά! Κυριάκος Μητσοτάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας χορεύουν πεντοζάλι χέρι – χέρι μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Θα μπορούσαν ποτέ ένας νυν πρωθυπουργός, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας πρώην πρωθυπουργός, σαν τον Αλέξη Τσίπρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κι ένας αρχηγός κόμματος να ενωθούν και να σύρουν μαζί τον χορό σε μία κοινωνική εκδήλωση;

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, κάποιος θα απαντούσε κατηγορηματικά πως όχι, αφού οι διαφορές τους είναι αρκετές, με αποτέλεσμα η εικόνα αυτή να μην είναι τόσο συνηθισμένη.

Η τεχνολογία όμως και η Τεχνητή Νοημοσύνη, φαίνεται ότι μπορούν να κάνουν θαύματα, και να φέρουν κοντά ακόμα και πολιτικούς αντιπάλους.

Με τη χρήση λοιπόν του AI, οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας ενώθηκαν και χόρεψαν πεντοζάλι, με τη βοήθεια πάντα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τέσσερίς τους άφησαν για λίγο τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, πιάστηκαν χέρι – χέρι και έσυραν τον χορό.

Όλα αυτά βέβαια, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά με ομιλητή τον Μανώλη Σφακιανάκη και θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ποιος ξέρει, ίσως να είναι και μία καλή ιδέα, και τελικά αυτό να γίνει πραγματικότητα κάποια μέρα.

